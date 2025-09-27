ЕК: България може да бъде лишена временно от част от парите от втория транш по ПВУ

България може да бъде лишена временно от част от парите от втория транш по националния План за възстановяване и устойчивост, но само, в случай че антикорупционната комисия е политически и финансово зависима, съобщиха пред БНР от Европейската комисия.

Създаването на такава комисия е сред ключовите етапи, необходими за второто плащане. Ако България има проблем в тази сфера, но е изпълнила останалите ключови етапи и цели, тя ще получи парите за тях. Само изплащането на средства, предвидени за реформата в борбата с корупция, ще бъде забавено с 6 месеца. Това обаче засега е хипотетично, изтъкват от Комисията.

Томислав Дончев: Най-важното, което направи това правителство, е да ускори плащанията и изпълненията на проектите по ПВУ

Ако това се случи, за този срок България ще има време да изпълни ключовия етап според това как е бил заложен в националния план, а след това Комисията отново ще извърши оценка.

Комисията привършва оценката на подадената от България молба за второто плащане. Тя трябва да бъде готова до две седмици, увериха от Европейската комисия.

Източник:https://novini.bg/