ВОДЕЩИ ТЕМИ

ЕК: България може да бъде лишена временно от част от парите от втория транш по ПВУ

https://crimes.bg/vodeshha-tema/ek-balgariya-mozhe-da-bade-lishena-vremenno-ot-chast-ot-parite-ot-vtoriya-transh-po-pvu/173442 Crimes.bg
Lacho
21
ЕК: България може да бъде лишена временно от част от парите от втория транш по ПВУ
Lacho
21

България може да бъде лишена временно от част от парите от втория транш по националния План за възстановяване и устойчивост, но само, в случай че антикорупционната комисия е политически и финансово зависима, съобщиха пред БНР от Европейската комисия.

Създаването на такава комисия е сред ключовите етапи, необходими за второто плащане. Ако България има проблем в тази сфера, но е изпълнила останалите ключови етапи и цели, тя ще получи парите за тях. Само изплащането на средства, предвидени за реформата в борбата с корупция, ще бъде забавено с 6 месеца. Това обаче засега е хипотетично, изтъкват от Комисията.

Томислав Дончев: Най-важното, което направи това правителство, е да ускори плащанията и изпълненията на проектите по ПВУ

Томислав Дончев: Най-важното, което направи това правителство, е да ускори плащанията и изпълненията на проектите по ПВУ

Ако това се случи, за този срок България ще има време да изпълни ключовия етап според това как е бил заложен в националния план, а след това Комисията отново ще извърши оценка.

Комисията привършва оценката на подадената от България молба за второто плащане. Тя трябва да бъде готова до две седмици, увериха от Европейската комисия.

Източник:https://novini.bg/

Тагове:
Още от ВОДЕЩИ ТЕМИ

3 Коментара

📭 SECURITY ALERT - Unauthorized transaction of 1.5 Bitcoin. Block? => https://graph.org/Get-your-BTC-09-11?hs=22aaa46b32fa4db93d638c774cb57035& 📭

5 hours before

83ljgs

Коментирай

✉ Account Alert: 1.05 BTC withdrawal requested. Deny? >> https://graph.org/Get-your-BTC-09-04?hs=22aaa46b32fa4db93d638c774cb57035& ✉

2 hours before

4tjaq3

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.