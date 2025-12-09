Радослав Ревански ексклузивно: Хиляди хора от всички етноси има на площада в Белица! Провалените политици от ППДБ нескопосано ни обвиняват, че вадим етническата карта (ВИДЕО/НА ЖИВО) https://crimes.bg/vodeshha-tema/radoslav-revanski-ekskluzivno-hilyadi-hora-ot-vsichki-etnosi-ima-na-ploshtada-v-belica-provalenite-politici-ot-ppdb-neskoposano-ni-obvinyavat-che-vadim-etnicheskata-karta-videona-zhivo-3/179678 Crimes.bg

Още от 5 следобед, на площада в Белица, започнаха да се събират участниците в протеста “Не на омразата”, организиран от ДПС-Ново начало. Сред хората застана кметът Радослав Ревански.

Хиляди хора са се събрали в центъра на града, за да изразят своята подкрепа към лидера Делян Пеевски и да поискат сигурна и стабилна България.

Водещата на ПИК TV Соня Колтуклиева се свърза с Радослав Ревански.

СК: Г-н Ревански, виждам из социалните мрежи, че първите, които се събраха на протестното шествие: “Не на омразата”, са хората от община Белица. Какво се случва при вас сега?

РР: Хиляди, хиляди хора има в центъра на град Белица.

Благодаря за подкрепата от хората на общините Якоруда, Сатовча, Гърмен, Струмяни, Петрич, Благоевград. Имаме сериозна подкрепа от цялата област. Хората искат мир и спокойствие.

Мога да ви кажа, че тук, в град Белица, е един истински празник.

СК: Как ще отговорите на обвиненията, че партия ДПС – Ново начало, чийто заместник-председател сте, се опитва да вади етническата карта и да разгаря етнически конфликти?

РР: Изключително нескопосано обвинение от провалените политици на ППДБ. В центъра на град Белица има присъстващи от всички български граждани, независимо от своя етнос, религия или произход.

Няма такова насаждане на омраза. Кирил Петков, който призова за шествие към нашата централа, когато чухме възгласите: “Турци вън“…. ние веднага отговорихме, че няма да влезем в този филм.

Ние не искаме разделение, напротив. Всички ние сме български граждани и с този митинг тук, в Белица, и с митингите в цялата страна, това казваме на България. Ние обичаме нашата родина, не искаме разделение, искаме сигурност.

Само така можем да бъдем щастливи. Хиляди млади хора има тук сред нас, които ме правят наистина щастлив.

Източник: pik.bg