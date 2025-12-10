БЕЛЕЗНИЦИ! СДВР и отряд “Кобра” изтарашиха заложните къщи на топ лихваря на Черепа и ППДБ Иво Пифа Пращали наркомани и хазартно зависими да окървавят протеста https://crimes.bg/vodeshha-tema/beleznici-sdvr-i-otryad-kobra-iztarashiha-zalozhnite-kashti-na-top-lihvarya-na-cherepa-i-ppdb-ivo-pifa-3/179724 Crimes.bg

Лъсна кой плаща на мутрите да вилнеят на жълтите павета в полза на ППДБ. Спецакция на СДВР и страховития отряд “Кобра” изтараши заложните къщи на лихварското страшилище Иво Пифа в Люлин, който е разкешвал на отрепки от всякакъв вид - наркомани, хазартно зависими и ултраси да окървавят триъгълника на властта за радост на Иво Мирчев, Асен Василев и техния покровител Васил Божков.

“Провокаторите на протестите на 1 декември са задлъжнели клиенти на заложни къщи” - това обяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов след акция на отряд "Кобра".

Проверени са 10 заложни къщи, главно в крайни квартали и 43-ма служители, 34 от които са криминално проявени. Засега няма арестувани.

От полицията имали информация, че преди протеста на 1 декември се набирали хора, които са длъжници на такива къщи и срещу малка финансова облага или опрощаване на дългове, собствениците на тези заложни къщи ги карат да вършат действия- в случая вандализъм по време на протеста, пише БНТ.

Сред задържаните по време протеста е имало и такива лица. Повечето проверени заложни къщи са на лихвар номер едно Иво Пифа, потвърдиха от полицията.

"Тези финансови къщи, които сме селектирали генерират една престъпност, тъй като клиентите на тези къщи са или наркозависими лица или хазартнозависими, впоследствие с тяхната задлъжнялост стават зависими. Селектирахме лица, които считаме за организатори на групи за утрешния протест. Силно се надявам да сме ги възпрели, защото нашето мото е не да агресираме срещу протестиращите, а с нашите способи тези лица да не достигнат до протеста”, заяви пред БНТ главен комисар Николов.

Припомняме, че по време на безредиците миналата седмица след протеста бяха задържани 71 души, 14 бяха обвинени за хулиганство, а за петима прокуратурата поиска и получи „постоянно задържане под стража“.

Люлинският лихвар Ивайло Георгиев – Иво Пифа, е смятан за най-мощният лихвар в София е заплашвал хора, които са взимали кредити от него с убийство и побой.

Според наш читател дейностите на Ивайло Георгиев не са ръководени от него, а от сина му Александър, който редовно ходил с мутри и охрана с себе си из ромските квартали на София и правил така, че хората, които взимат кредити от тях да ги връщат тройно повече, но с закани и заплахи за убийство.

По времето на Бойко Рашков полицията знаела за действията им, но не правила нищо, а напротив - помагала им е с „чадър“, коментираха хора от системата на сигурността.

През 2020 г. бандата на Пифа беше засечена да купува гласове и организира вота в ромските махали в полза на Черепа, допълниха хора от ъндърграунда. Фактът, че той е сред най-ярките участници в тазгодишните протести показва ясно връзката му със страховития лихвар.

Според вещи в ъндърграунда, преди 5 години Пифа и бандата му осигурявали гласове за партията БНО, с която Васил Божков се яви безславно на изборите. Притиснати от всички страни, бандитите буквално били останали без пукната стотинка по онова време и видели в търговията с гласове начин да припечелят нещо. Слухове от улицата редят, че страшилищата прибрали половината пари, дадени им от Черепа и вместо да купуват гласове, си покрили личните нужди, обричайки покровителя си на срамен политически крах.

