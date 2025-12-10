ДВЕ ЖЕНИ НА РЪБА НА НЕРВНА КРИЗА! Козилата и Асен Василев стягат селфита за TikTok https://crimes.bg/vodeshha-tema/dve-zheni-na-raba-na-nervna-kriza-kozilata-i-asen-vasilev-styagat-selfita-za-tiktok-3/179751 Crimes.bg

Интересен прийом за запълване на парламентарно време откри Елисавета Белобрадова, засякоха камерите в Народното събрание. Самонареклата се Летящата Козила Ерато реши вместо да следи дебатите, да си направи няколко селфита, с които после платените им инфлуенсъри да залеят социалните мрежи по време на протеста.

Вместо креативност, опитът й повече граничеше с хистерични тикове. Налудността на ситуацията се подсилваше от седящия фронтално срещу нея Асен Василев, който я гледаше толкова втренчено, сякаш срещу него не седи колежка, а някой нацепен културист, гавреха се зрители на парламентарния канал, засекли безумието на ППДБ в пленарна зала.

“И тия перковци искат да ти управляват. Да влиза доктор Гълъбова и циркът да приключва”, коментираха потресени наблюдатели.

Източник: crimesbg.com