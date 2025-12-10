ВИЖТЕ ЦЯЛАТА ИСТИНА за Станислав Цанов! Как ютубърът окраде създателя си Волен Сидеров

Крие ли ютубърът Станислав Цанов скелети в гардероба си и верни ли са твърденията, че безсрамно е окрал създателя си, учител в професията и духовен баща Волен Сидеров? Въпросът изплува в съзнанието на негови бивши колеги и съратници от партия “Атака” всеки път щом представящият се за журналист се появи в публичното пространство с поредния “скандален” по думите му репортаж.

Това е една от темите, която Цанов крие по-упорито дори от хомосексуалните си предпочитания, за които се появиха обширни статии през 2024 г., а малко по-късно друг негов бивш съидейник Киро Брейка намекна, че разполага с неоспорими доказателства и свидетели. Прочее архивите на покойния Алексей Петров също криели доста неудобни истини за интимните му хобита, макар блогърът и към днешна дата да се кълне, че били злостни атаки, целящи да заглушат гласа му.

Не това обаче е повод за днешния репортаж. Пишем настоящите редове, провокирани от множество сигнали на редакционната ни поща, разкриващи как Станислав грозно е употребил и ощетил с хиляди левове Волен Сидеров, при това нееднократно.

Въпреки, че именно основателят на партия “Атака” го открива за журналистиката, а комбинативният мускуляга и тарикат успява да му влезе под кожата, недоброжелатели на двамата се кълнат, че Цанов брутално го е обрал, присвоявайки студиото, от което днес развива канала “Напред и нагоре”.

Става дума за студио “Дан Колов”, направено по идейния проект на Волен Сидеров и финансирано от него. То бе открито на 17 май 2019 г., а лидерът на партия “Атака” го представи като най-амбициозния и иновативен продукт на притежаваната от него по онова време тв “Алфа”.

Замисълът е бил Цанов да го използва за модерни предавания, с които да привлича към каузата младата аудитория. Въпреки, че за бащинство на идеята ютубърът несъмнено би могъл да претендира, парите за изпълнението - купуване на техника, помещения и пр., са осигурени от тогавашния му шеф. Ако дадем ухо на онова, които злите езици мълвяха на времето, за студио “Дан Колов” е ударил финансово рамо и Васил Божков-Черепа, който по велинградска линия е земляк с бащата на Цанов. Косвено потвърждение намираме в архивните кадри от откриването, където на видеостена се мъдреше логото на хазартната компания, обсебена от Черепа по онова време. Той пък бе един от най-знаковите му гости след бягството си в Дубай. Но дори всичко това да е било истина, кешът, макар и неофициално, със сигурност е постъпил най-напред в партийната каса.

За всеобщо учудване, близо година по-късно, “рожбата” на Волен изчезва от ефира на “Алфа” и тотално узурпира студиото, реализирайки там единствено и само собственото си предаване. В лични разговори със съпартийци и приятели Сидеров в прав текст е споделял, че “това неблагодарно копеле ме завлече и окраде пладнешки”, но с присъщия си аристократизъм политикът и до днес се въздържа да дава публичност на едно от най-тежките си разочарования.

Въпреки това, в моменти на откровения, той не пропуска да намекне за срамния случай. Ето какво казва Сидеров неотдавна в онлайн ефира:

“…. Цанов щях да го забравя, леле как щях да го пропусна това дете на Майката природа. Той също е много смел, страхотен, даже наскоро изживя своя един час слава в парламента, там го изслушват. Говори едни нелепости как бил застрашен от Алексей Петров. И обяснява как той се издържал от Patreon. И той няма никаква подръжка от никъде. Е добре де, като си толкова смел, кажи че си работил 10 години в тв “Алфа”, че тук си научил занаята. Кажи, че аз съм ти помогнал да направиш това студио, където сега излъчваш толкова независимо и свободно. И го признай. Защо се срамуваш от това? Значи не си честен. Щом не си честен, значи мамиш. Щом мамиш, значи на твоя YouTube канал не трябва да се има доверие….”, заявява шефът на “Атака”, потвърждавайки с половин уста престъплението на бившия си подчинен.

В тази връзка Волен е бил чуван да разказва и за други финансови далавери на Цанов от общото им битие. Една от тях е мечешката услуга, която ютубърът му прави, предлагайки да осигури майстори за реновацията на тв “Алфа”. С иначе заразния си ентусиазъм той убеждавал тогавашния си шеф, че разполага с печени строители, които за “нищо пари” ще обновят телевизията. Препоръчвал и фирма, от която да се закупи нова техника - камери, озвучаване, осветление и т.н. Резултатът бил истински погром на помещенията, разположени на столичния пл. “Славейков”. Набедените зидаромазачи буквално си оставили ръцете при ремонта, сумата набъбвала от ден на ден, а изпълнението било плачевно. Толкова зле, че накрая Волен викнал лично бригади да правят “ремонт на ремонта”. За капак изгорял и с огромна дума пари за нови камери, чиито обективи се оказали не за тв-продукции, а за фото заснемане. Т.е. хилядите левове, затворени в ремонт и техника, “отишли на кино”. За сметка на това партийният шеф не без основание се съмнявал, че част от средствата са изтекли в джоба на Цанов.

Дали от подобни не особено достойни прийоми за лично облагодетелстване, или от “волни пожертвования” на феновете му в Patreon, но в края на м. юни 2023 г., честният и почтен журналист става горд собственик на 1215 кв.м. парцел в с. Бистрица, м. Косанин дол, заедно с 41 квадрата гараж и … дръжте се да не паднете - 120 кв.м. еднофамилна къща.

Всички тези благини на стойност 820 хил.лв., той придобива без намесата на банка, без кредит и ипотека, нито чрез дарение, сочат данните от Имотния регистър. Фирмата-продавач също не е случайна. Това е “Ларо Инвест”, собственост на свързания на времето с Цветан Василев адвокат Лазар Карадалиев.

Прочее банкерът-беглец, познат като Мустака, също е бил гост на Цанов, където угоднически и комфортно изрецитира всичките си опорки и клевети. А целият наратив на “Напред и нагоре” от 2021 г. до днешна дата учудващо обслужват именно намеренията на хора като Божков и Василев да се разправят със законно избраното управление на страната.

Тук е мястото да цитираме все още анонимните момчета и момичета, стоящи зад проекта за политическа сатира “Братя с грим”. В последното предаване на Цанов те бяха обвинени от него, че работят срещу заплащане, в полза на определени политически сили. Те пък не му останаха длъжни, изтъквайки, че финансирането чрез Patreon, което е (уж) основният източник на приходи за “Напред и нагоре”, всъщност е крайно непрозрачно и би могло да се използва за пране на пари. “Братята” дадоха пример как един олигарх би могъл да накара голяма група подставени лица да направят привидно малки дарения под формата на абонамент и така в сметките на Цанов да постъпи доста приличен кеш поток, предназначен да обезпечи уж “независимите” му репортажи.

Като заговорихме за “творческите” проекти на ютубъра (който според свои познати никога не е бил виждан с жена и въпреки цялата слава и завидно имотно доволство, все още не е завъдил интимна тръпка от нежния пол), няма как да пропуснем и едно от най-иновативните му хрумвания.

Безспорно това е починът най-големите сенцации да заснема с помощта на маскирани като нинджи гости. Под претекст, че трябва да опази анонимността и живота на ключови свидетели на тежки престъпления, той кани хора с маски, каски, качулки, очила, ръкавици и тъмни дрехи. Преправя гласовете им и така в пълна анонимност от устата им се леят зловещи разкрития. Публиката е във възторг, а плащанията през Patreon се изливат като пълноводна река.

Врели и кипели в тв-занаята скептици обаче с основание предполагат, че зад маскировката биха могли да се крият хора, които нямат нищо общо с казуса. Нарочни статисти, на които им е платено да разказват истории, угодни на Цанов и може би на мастити спонсори от ранга на Цветан Василев-Мустака и Васил Божков-Черепа.

Такъв е случаят и с маскиран здравеняк, който в края на 2022 г. се закле, че е бивш служител на ГДБОП, който в извънработно време бил накаран от преките си шефове да охранява мастит алкохолен бос срещу дебела неофициална заплата. Служители на въпросния бос обаче свидетелствали пред компетентен орган, че лице с телосложението и вида на анонимната “нинджа” никога не го е охранявало, а шефът им не наемал ченгета най-вече поради страх от изтичане на вътрешна информация. Заподозрени бяха няколко ъндърграунд персони, поръчали и платили на ютубъра да заснеме окарикатуряващ филм за баровеца, вмъквайки несъществуваща история за гарда-кука.

С “маскираните” сюжети се погаври и Киро Брейка, давайки на Цанов да разбере, че когато доведе свидетели на сексуалните му подвизи, те ще излязат с лицата си и няма да се крият зад театрални костюми, скриващи самоличността им.

Може би най-доброто обобщение за житие-битието и подвизите на Станислав Цанов дава друг негов колега в личния си канал “При бармана”. Ето защо думите му ще бъдат своеобразен финал на тази история. Ето какво споделя той с аудиторията си:

“Маменето е във всеки епизод на господин “Напред и нагоре”. Във всеки епизод по три пъти Ви казва, че видеото няма да бъде прекъсвано за реклами и за каквото и да е.… Независим журналист, който снима в студио, направено от партия “Атака”. Който се обижда като малко момИченце, когато някой нещо му каже. Когато той направи репортажи срещу някой, за него не трябва да се говори. Но когато му се каже нещо, той буквално като малко момИченце, започва да обяснява навсякъде как той е потискан, навсякъде вижда тролове.., не, това не са тролове. Това сме истинските хора, които имаме мнение и си го казваме. А от това студио (бел.ред. - създадено от Волен Сидеров), днес се канят разни мутри, които Цанов боготвори…. Той представя неща, които в повечето случаи не са верни. Чул ги е от някъде, видял ги е в интернет, измисля си ги, нагласил ги е, което не прави чест на такъв огромен канал, с толкова последователи….”, разказва основателят на YouTube влога “При бармана”.

Източник: crimesbg.com