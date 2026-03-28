Два куршума в черепа на самоубиеца Ивей взеха главата на шефката на Института по криминалистика

Служебният вътрешен министър Емил Дечев предприе масова чистка в МВР, която разтърси разследването на кървавата афера „Петрохан“. Най-новата жертва на кадровите рокади е директорът на Националния институт по криминалистика Кремена Илиева, която бе отстранена от длъжност в края на март 2026 г. На нейния стол веднага седна досегашният ѝ заместник Анатолий Ангелов, докато в министерството упорито се говори, че Илиева е наказана заради неудобни експертизи за оръжията и ДНК следите, открити край труповете под връх Околчица.

Официалният повод за отстраняването на Илиева е скандалното публично обявление, че Ивайло Иванов – Ивей се е самоубил с два куршума в главата, което взриви общественото доверие. Министър Емил Дечев изрази остро недоволство от начина, по който е поднесена информацията, въпреки че криминалистите на терен остават категорични в заключенията си. Преди това Дечев вече разчисти върховете на МВР, като отстрани главния секретар Мирослав Рашков и неговия заместник Явор Серафимов, които пряко ръководеха разплитането на сектантската драма.

В същото време разследващите органи изненадващо спряха да проявяват интерес към ключови свидетели като Валери, първият ученик на гуруто Ивайло Калушев. Младият мъж публично обвини покойния лидер в сексуални посегателства над непълнолетни и пране на пари, но тези показания изглежда потъват в прах. Докато министърът се оправдава, че не се меси в работата на експерти като Ангел Папалезов, съмненията, че държавата умишлено потулва педофилската нишка в аферата, стават все по-основателни.

