ДПС: Шишков, Донев и Демерджиев да не се крият страхливо! Ще продължим да осветяваме схемите им с мантинелите! https://crimes.bg/vodeshha-tema/dps-shishkov-donev-i-demerdzhiev-da-ne-se-kriyat-strahlivo-shte-prodalzhim-da-osvetyavame-shemite-im-s-mantinelite-3/203605 Crimes.bg

Опитът на министър Шишков да замете въпросите, които ДПС подаде към прокуратурата за съмнителни схеми за оскъпяване на поръчките за мантинели със засегнати икономически интереси не са нищо друго, освен несръчен опит за кризисен ПР.

Явно е, че единствените интереси, които са нарушени са тези на Шишков и партийната върхушка на Прогресивна България, които трескаво се опитват да овладеят всички публични финансови ресурси, като дори прекратяването на сключени преди години от Шишков договори е за да бъдат сключени на ново, на по-високи цени, с приближени фирми.

Но ДПС ще продължи да събира информация и да сезира всички компетентни органи, защото мантинелите и безопасността по пътищата трябва да бъдат изпълнени и гарантирани по най-сигурния за хората начин.

А що се отнася до министър Шишков, финансовия министър Гълъб Донев и министъра на МВР Иван Демерджиев, да имат мъжеството да се явят пред Народното събрание, за да отговарят за действията и бездействията си, вместо страхливо да се крият и да се изявяват само в контролирана среда и тик-ток комуникация.

Източник: dps.bg