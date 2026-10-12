Делян Пеевски, лидер на ДПС: Демерджиев започна да си играе със страховете на хората. Сезирам прокуратурата за това, че създава паника https://crimes.bg/vodeshha-tema/delyan-peevski-lider-na-dps-demerdzhiev-zapochna-da-si-igrae-sas-strahovete-na-horata-seziram-prokuraturata-za-tova-che-sazdava-panika-3/203310 Crimes.bg

В няколко свои публични изявления Иван Демерджиев развива една крайно несъстоятелна, абсурдна и дори комична линия на обвързване на своите действия по доказване на несъществуващата връзка между българска компания и заплащането на мои полети (за които многократно съм заявил, че са платени от мен и семейството ми) и серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради.

Ако нещата спираха до фиаското на това мѐме на министър, едва ли бих му посветил време и внимание, но безсилието го тласна в непозволена за един политик посока.

Бе премината границата, отвъд която Демерджиев започна да се заиграва със страховете и тревогите на хората, употребявайки министерската си позиция, вместо на върха на отговорността си да постави сигурността и спокойствието на гражданите.

Затова днес сезирам прокуратурата за проверка на твърденията му.

Защото всички политици, без значение от позицията, която заемат са длъжни пред Конституцията да се ръководят от интересите на народа, а не да си играят със страховете на хората в услуга на своите страхове и провали.

Източник: dps.bg