Делян Добрев към ПП: Препоръчвам ви рев, тръшкане и сръбска музика

"Напук на опозицията, Великобритания издаде лиценз Лукойл да продължи работа под ръководството на особения управител. Препоръчвам на ПП рев, тръшкане и сръбска музика", написа депутатът от ГЕРБ Делян Добрев в социалните мрежи.

По-рано днес Великобритания издаде изключение от санкциите за българските дружества на "Лукойл”. Лицензът позволява да се извършват транзакции до февруари.

Румен Спецов е номинацията на правителството за особен управител на рафинерията. Той е председател на Национална агенция по приходите.

В рамките на деня се очаква България да получи и дерогация.

