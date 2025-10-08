ЧЕСТИТО! Босът на “Хепи” ще става татко? Орлин Попов забременил 20-годишната Евелин (ЕКСКЛУЗИВНИ СНИМКИ)

Заклинанията какъв верен съпруг и моногамен мъж е босът на “Хепи” се стопиха като лански сняг. 57-годишният Орлин Попов ще става татко за пореден път, но щастливката не е нито жена му, нито изхабената Даниела от “Ергенът”, а свежо агънце на име Евелин. Макар да е в почти тийнейджърска възраст, мадамата е известна сред почитателите на платени ласки с артистичния псевдоним “Чипоноска”, издадоха столични клюкари.

Началото на връзката им датира от края на м. май т.г. По същото време в публичното пространство гръмна интригата, че Орлин Попов е тайният любовник на Айгюл от Чепеларе, по-известна като Даниела. Докато балъците се кълняха как ресторантьор номер едно на републиката засипва със скъпи армагани помакинята, истината се оказа доста по-различна.

Точно в началото на летния сезон босът на “Хепи” забива чипоноската Евелин, с която го запознава общ приятел. Малката лисичка бързо омагьосва дъртия развратник с невинната си, сладникава муцунка и изваяно телце. Макар скалпелът да е играл по гърдите и нослето й, цялостно девойката изглежда свежа, натурална и цъфтяща. За сравнение с лашканата и влачена Даниела дума не може да става. Нещо повече - Евелин внимателно подбира гардероба си, а тоалетите са издържани в промотирания от Ана-Шермин стил old money. Вместо увиснал силикон и голотии, хитрушата го раздава добро момиче с класа и вкус.

Както си му е редът, г-н Попов хлътва сериозно. Докато дава напоителни интервюта колко е верен на жена си, той вече гребе с пълни шепи от прелестите на младата метреса. Двамата прекарват цяло лято във Варна, където босът на “Хепи” ежегодно се премества да наглежда черноморския си бизнес. “Чипоноска” е настанена в петзвезден хотел в курорта “Св. Константин и Елена”, а дните й минават край луксозен плажен бар на брега на морето. Компания й правят няколко дружки от лекия занаят, които също ядат, пият и пекат знойни тела за сметка на милионера.

Какво се случва в нощите на двамата влюбени няма нужда да разказваме в подробности, но бившите клиенти на Евелин се кълнат, че макар и малка, тя слага в джоба си половината одъртели ескортници. Гъвкава, поврътлива и разкрепостена, “Чипоноска” разказва играта на Орлин Попов до степен той да забрави всички клетви във вярност към съпругата си, дадени месец по-рано в платени от него интервюта.

В началото на август любовта между двамата дава плод в буквалния смисъл на думата. Тестът за бременност на Евелин е категоричен - двамата с Орлин Попов ще стават родители. В TikTok бъдещата майка сама загатва за предстоящата радост, публикувайки клип как се кълчи разголена, а видеото е придружено със статус: “Когато той казва нещо смешно, а аз съм в овулация”. Така тя сама издава, че зачатието не само е било порочно, но и внимателно планирано от нея. Защото няма съмнение, че да надуеш корема от толкова влиятелен, богат и тежко женен мъж си е златен билет към бляскаво бъдеще.

Тук е мястото да зададем няколко съвсем резонни въпроса към притежателя на ресторанти “Хепи” и неговата съпруга, които си позволиха да наричат светските журналисти лъжци задето изкарваме на показ не дотам чистите им семейни чаршафи.

- Купувал ли е г-н Попов апартамент в столичния квартал “Драгалевци” наскоро?

- Имотът обитава ли се от дама с малко име Евелин?

- Извършван ли е т.нар. пренатален тест, доказващ по безспорен начин, че собственикът на “Хепи” е баща на неродено бебе, заченато извънбрачно?

В следващ материал по темата очаквайте ексклузивни разкрития за бременността на най-актуалната любовница на Орлин Попов и защо младите момичета трябва да бягат далеч от мъже като него.

Източник: crimesbg.com