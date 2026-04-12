Благотворителност на празника: Хора, преборили рак, помагат на страдащи от коварното заболяване

Русенки, преборили рака, изработват великденска украса с благотворителна цел. Обединени в сдружението „Заедно си помагаме", жените набират средства, с които подпомагат страдащи от коварното заболяване.

Никола Костадинов е на 40 години. Страшната диагноза дошла с началото на 2026 г.

Никола Костадинов: "Когато човек чуе такава диагноза, борбата става не само финансова, става емоционална и духовна, и във всички аспекти."

Дарина Колева познава и страха, и борбата с болестта. От 3 години е част от организацията и казва, че се радва, че може да помогне на други, които споделят нейната съдба.

Дарина Колева: "То някак си идва отвътре. Знаеш, че правиш за някого нещо и това ти носи удовлетворение. Защото малката радост в това трудно време кара хората... дай, за да получиш, не мога точно да се изразя. И аз лично се чувствам добре."

Никола Костадинов: "И когато човек попадне в такава ситуация и се срещне с такива хора, които са минали по този път и са го преживели и са се справили, подкрепата от тяхна страна е буквално безценна."

Сдружението съществува вече седма година. Средства се събират от изработените лично от тях сувенири, като основната му цел е да помага на хората, които са се сблъскали с тежката диагноза. Със събраните средства се купуват различни помощни материали.

Лилия Папазян - председател на сдружение „Заедно си помагаме": "Даряваме тези помощни материали, когато ходим в онкодиспансера. Много често се случва това, с което подпомагаме отново жените, които са на терапия в момента."

"Предлагаме взаимопомощ, емоционална подкрепа, психологическа подкрепа и в сдружението имаме събития като арт терапия и гимнастика, и с това подпомагаме жените, които преминават по този път."

Изработените от ръцете им красиви предмети могат да украсят всеки дом и заедно с това да помогнат на човек, който има нужда от подкрепа в една трудна битка.

Никола Костадинов: "Изключително важна подкрепа в изключително труден момент. Всеки, който иска, може да направи малък жест, който благодарение на тези жени ще стигне до някой, който има нужда от него."