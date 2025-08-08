Бизнесменът, който вкара Иванчева в пандиза, спечели над 30 милиона лева след отстраняването й от поста

Строителният предприемач Александър Ваклин, който през пролетта на 2018 г. подаде сигнал в ДАНС и КПКОНПИ срещу Десислава Иванчева и заместничката й Биляна Петрова, че са поискали подкуп, за да му издадат разрешителни за строеж на две жилищни сгради в местността Камбаните, е съумял да построи и да продаде 200 апартамента в „Младост“ след акцията по задържането им.

Само няколко месеца след зрелищните арести на Десислава Иванчева и Биляна Петрова в центъра на София тогавашният главен архитект на София Здравко Здравков е издал разрешения за строеж на две сгради с общо 80 апартамента и 8 офис помещения в местността „Камбаните“ на дружеството „Ваклин груп“. Сградите са окончателно построени през пролетта на 2021 г. и пуснати в експлоатация в началото на 2022 г., като всички жилища са разпродадени при средна цена от 2200 евро за квадратен метър.

Освен този проект, който вече е реализиран, през 2022 г. Александър Ваклин се сдобива с разрешително за строеж и на още две луксозни жилищни сгради в „Младост 4" до Американския колеж, които вече са почти завършени и са с Акт 15. Сградите са разположени на ул. „Арх. Богдан Томалевски, на около 350 метра от метростанция „Бизнес парк“, като квадратен метър жилищна площ се продава „на зелено“ при средна цена от 3400 евро.

Почти всички от изградените общо 120 тристайни и четиристайни апартамента в двете луксозни жилищни сгради вече са продадени, като Александър Ваклин е основал и своя лизингова фирма, чрез която отпуска заеми на новодомците за покулката на жилище. Грубите сметки показват, че Александър Ваклин е спечелил над 30 млн. лв. след отстраняването на Десислава Иванчева от кметския стол в „Младост“ и вкарването й в затвора. Освен в „Младост“ Александър Ваклин строи жилищни сгради и в столичните квартали „Малинова долина“, „Студентски град“ и „Овча купел“.

През пролетта на 2018г. Александър Ваклин подава сигнал в ДАНС и в КПКОНПИ, че му искат 500 000 евро подкуп, за да бъдат придвижени разрешителни за строеж на 2 жилищни сгради в местността „Камбаните“. Първоначално строителният предприемач се свързал с бившия кмет на „Младост“ Петко Дюлгеров, който обещал да му съдейства. На 23 март 2018 г. двамата уточнили размера на подкупа, който бил намален на 250 000 евро след среща между посредника Дюлгеров с Десислава Иванчева и Биляна Петрова. Срещата се провела в пицария в ж.к. „Борово“.

Единствената. среща между Иванчева и Александър Ваклин се състояла на 18 април 2018 г., четири дни преди тя да бъде арестувана. Седмица по-рано бизнесменът предоставил в ГДБОП 70 000 евро, които били белязани. На 17 април 2018 г. маркираните пари бяха открити в кашон на задната седалка на служебния автомобил на Иванчева, паркиран на централния столичен бул. „Васил Левски“.

И до ден днешен. Десислава Иванчева и заместничката й Биляна Петрова твърдят, че парите са били предварително. поставени в автомобила и че цялата акция по задържането им е била скалъпена. Факт е обаче, че двете бяха осъдени на три съдебни инстанции от три различни съдебни състава, като всички магистрати бяха категорични, че доказателствата. за корупция са неопровержими.

„За съжаление всички факти по делото сочат, че Десислава Иванчева и Биляна Петрова действително са поискали и приели подкупа. Остава въпросът обаче дали те наистина са единствените корумпирани длъжностни лица в България. Както се казва, корупцията не е позволена на всеки. Те просто го отнесоха, защото не бяха от правилната партия и явно трябваше да служат за назидание“, коментира независим наблюдател по делото.

