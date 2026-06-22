Безплатно обучение по безопасно шофиране събра над 100 души в София

Над 100 българи участваха в неделя в безплатното обучение по безопасно шофиране „Карам безопасно“, организирано от Фондация „Сияна Попова“ в партньорство с Driving Skills.

Събитието се проведе в София и събра както млади водачи, така и хора с дългогодишен шофьорски опит, обединени от желанието да повишат знанията си за безопасността на пътя и превенцията на тежките пътнотранспортни произшествия.

Лектор на обучението беше Владимир Кулев – водещ инструктор на Driving Skills и сертифициран инструктор от централите на BMW, Mercedes и Porsche. В продължение на повече от четири часа той представи практически насоки за безопасно управление на автомобил, реакция в рискови ситуации и най-честите грешки, които водачите допускат на пътя.

По програма обучението трябваше да приключи в 12:45 часа. Заради изключително големия интерес, многобройните въпроси към лектора и активното участие на присъстващите, сесията продължи след 15:00 часа и надхвърли четири часа.

В дискусията активно се включи и Николай Попов – баща на трагично загиналата Сияна Попова и организатор на инициативата. Това е поредното безплатно обучение, което той организира за гражданите чрез Фондация „Сияна Попова“ и кампанията „Карам безопасно“ с мисията да помогне за намаляване на жертвите по българските пътища.

Обучените по тази програма вече са над 600 души. Първите подобни събития Попов организира още две години преди трагичната гибел на детето си.

Пред участниците Попов сподели, че голямата му цел е подобни обучения да достигнат до хората в цялата страна и да станат част от образованието на децата още в училище. Той отново подчерта, че инициативата не среща необходимата институционална подкрепа, въпреки че може реално да спасява човешки животи.

„Подобни обучения трябва да достигнат до повече хора в цялата страна и да намерят място още в училище. За съжаление към този момент всичко се случва само с лични усилия, добра воля и подкрепата на съмишленици. Но няма да се откажа от тази кауза, защото всеки спасен човешки живот си заслужава“, заяви Николай Попов.

По време на обучението бяха разгледани теми, свързани с рисковото поведение на пътя, реакциите в критични ситуации, най-честите причини за тежки катастрофи и конкретни практически съвети как водачите да реагират в опасни ситуации, за да предпазят себе си и останалите участници в движението.

Значителна част от времето беше отделена за въпроси от участниците, които споделиха лични истории, проблеми и сигнали, свързани с безопасността на движението по пътищата.

В залата присъстваха и симпатизанти и последователи на гражданското движение „Сияние“, които освен да чуят лекцията, дойдоха и да изразят подкрепата си към каузата за повече отговорност, превенция и опазване на човешкия живот.

На събитието присъства и Даниела Колева, която отговаря за структурите на „Сияние“ в страната. Тя разговаря с хората, които споделиха своите идеи, проблеми и предложения, свързани както с пътната безопасност, така и с редица обществени теми, засягащи живота на хората.

Организаторите отчетоха изключително висок обществен интерес към инициативата и заявиха, че ще продължат усилията си за провеждане на подобни обучения в различни градове на страната.

Кампанията „Карам безопасно“ е част от усилията на Николай Попов за повишаване на обществената ангажираност към безопасността на движението и намаляване на пътния травматизъм в България.

„Всеки от нас трябва да се замисли какво дава на обществото, преди да иска от държавата, общината и околните. Освен приказки трябва и работа“, заяви Николай Попов пред участниците.

Защото безопасността на пътя не е въпрос на късмет. Тя е резултат от знания, подготовка, отговорност и личен избор.