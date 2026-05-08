Атанас Пеканов: Чака ни много работа, за да изградим една по-силна България https://crimes.bg/vodeshha-tema/atanas-pekanov-chaka-ni-mnogo-rabota-za-da-izgradim-edna-po-silna-balgariya/191540 Crimes.bg

Трябва да спасим парите по ПВУ, да реализираме решителни анти-корупционни реформи и да защитим българския интерес в следващия бюджет на Европейския съюз. Това написа в социалните мрежи новият вицепремиер в кабинета "Радев"Атанас Пеканов.

"Чака ни много работа, за да изградим една по-силна България. Ще я вършим с професионализъм, смелост и отдаденост", допълва още той.

Атанас Пеканов благодари на премиера Румен Радев за поканата и на народните представители от "Прогресивна България" за подкрепата, която е получил.