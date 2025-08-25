2 години Черепа в България – без разкрития, но и без правосъдие

Какво се случи 2 години след зрелищното завръщане на Васил Божков в България? Накратко – така и не видяхме гръмките разкрития, които обещаваше докато се укриваше от родното правосъдие в Дубай. За сметка на това обаче съдебните дела срещу него зациклиха след ред случайни разпределения на съдиите и протакане на процедури.

Божков кацна в София след медийна акция, която започна с пост за „Прибирам се“ на 25 август 2023 г. До този момент така и не стана ясно за каква корупция говореше в серията удобни интервюта пред "разследващи" бивши журналистки. Не се намери нито снимка, нито запис, нито свидетел, който да потвърди, че е предавал подкупи срещу комфорт в хазартния бранш. Делото по тази линия беше прекратено поради липса на доказателства.

Има обаче достатъчно доказателства, оперативни данни и свидетели за други две дела срещу него - за подбудителство на убийствата на хазартните му конкуренти Манол Велев и Йордан Динов и за ОПГ в хазарта, рекет и изнудване. По последното Божков е подсъдим с още 8 души – негови съдружници и шефове в администрацията, че са укрили данъци от хазартни такси за над половин милиард лева. Частни обвинители по това дело са и бивши негови съдружници в хазарта – Боян и Цветомир Найденови, които свидетелстваха, че през 2019 г. Божков ги е заплашвал, че ще ги „приключи“, ако до месец не му прехвърлят 51% от своя фирма.

Този стил не е нещо ново -12 години по-рано, през 2007 г., Черепа отправя подобна заплаха и към тогавашния си конкурент Манол Велев, на когото казва, че ако не му прехвърли 50% от казината си или не се откаже от бизнеса, „ще си удари муцуната в асфалта“. Показанията за тази среща са на съпругата на Велев – Весела Лечева. Според нея заплахата от Божков идва 3 месеца преди стрелбата.

За пръв път Лечева посочи Черепа като подбудител на убийството на Манол Велев като се конституира като частен обвинител по делото и поиска 5 млн. лв. обезщетение. Според свидетелските й показания, около година преди разстрела Черепа поискал и промени, които щели да ощетят тотото за сметка на частния му бизнес – по това време Лечева беше председател на Държавната агенция за младежта и спорта.

По същия начин Божков действа и спрямо Йордан Динов, който развиваше хазартните си пунктове в цялата страна от Благоевград. Той беше застрелян посред бял ден в София през 2012 г., след като бил посъветван да се откаже от бизнеса и „респектиран“ с непрекъснати акции на ГДБОП и Комисията по хазарта. Динов беше гръмнат по път за среща с червения функционер Костадин Паскалев, а много от свидетелите сочат именно конкуренцията с Божков като най-вероятната причина за разстрела. Както делото на Динов, така и разкриването на убийството на Манол Велев са едни от примерите на свръхбавно правосъдие. И темпото очевидно продължава да е същото.

„Случайностите“, които спъват делата срещу Черепа

Заловеният физически убиец на Йордан Динов вече беше съден веднъж, но делото се изгуби в съдебната реформа между Специализирания съд и Софийския градския съд. Странно как и този път, делото попадна при същия съдия – Петър Стоицев, който предишния път прекрати делото.

Вариантът това да се случи е 1:40. Друг съдебен прецедент бе дългата разходка на документите по делото за убийствата в сградата на Съдебната палата – 3 месеца отне на съда да прати документите на прокуратурата, за да може обвинението да отстрани пропуските. Медиите, в които Божков среща толеранс погрешно изтълкуваха това като прекратяване на делото. Процесът обаче ще продължи наесен след повторно внасяне на изчистения обвинителен акт.

Не липсват и още случайности по делата на Божков – оказа се, че адвокат на защитата и вещо лице по делото за хазартните такси са братя и този факт е пропуснат, а това може да върне делото за ОПГ и рекет от начало.

Друга много важна случайност е съвпадението на една и съща съдийка по имотните дела на Черепа и такива за собствеността на Манол Велев, докато той е в кома. Съдия Божана Желязкова нашумя със скандал от 2008 г., след като упорито призоваваше изпадналия в кома Манол Велев в съдебната зала, за да даде разрешение на съпругата му Весела Лечева да се разпорежда с имотите му и да взема решения за лечението му.

Същата съдия Божана Желязкова се оказа „случайно разпределена“ по делата за запорите за имуществото на Божков и поиска от КОНПИ редица уточнения, за да не прекрати делата за конфискувано имущество на Божков за 278 млн. лв.

На фона на това Европейският съд по правата на човека отряза Божков относно претенциите за милиони срещу държавата и сложи край на опитите да се докаже, че държавата дължи на обвиняемия в ОПГ в хазарта, рекет, изнудване и подбудителство на убийства, обезщетение в общ размер от около половин милиард.

Ще се върне ли Божков от море?

Въпреки тежките обвинения и висящите дела, Васил Божков отново получи правото да напуска страната и в момента може да е където си поиска. Съдът го пусна след множество откази, а след това и обжалвания с мотив, че трябва да се лекува в чужбина. Магистратите в състав председател Мария Митева и членове Татяна Грозданова и Петър Гунчев, дори не поискаха експертиза има ли подобни медицински специалисти в България. Съдът не взе предвид и факта, че ако бъде признат за виновен по делата си, Божков ще прекара дълги години зад решетките, а предишната му история доказва, че има възможностите и връзките да се укрие.

През цялото време прокуратурата обжалваше с мотив, че Божков всъщност е екстрадиран, а не се е върнал по своя воля в страната и продължава да има възможности – финансови и логистични, отново да избяга от правосъдието в България. Държавното обвинение приложи и документи, с които удостоверява, че Черепа е бил екстрадиран от властите в Дубай. Твърде вероятно е причината за завръщането му да е и изтичането на дипломатическия му паспорт на 25 август 2023 г., след който ОАЕ няма причина да му дава убежище.

Към днешна дата не е известно къде се намира Божков - дали наглежда имотите си в Гърция или лекува перде на очите във Франция.

Какви са версиите и митовете за завръщането му?

Освен случилото се през последните 2 години, важен момент е и времето, в което той кацна обратно в София и развитието на събитията към днешния ден.

На 23 август, само 2 дни преди Черепа да кацне в Софи, Евгений Пригожин, основател на частната руска армия „Вагнер“ загина при мистериозна самолетна катастрофа край Москва.

Пригожин беше дългогодишен любимец на властта в Русия, за когото всичко се промени след неговия бунт срещу военното ръководство. Едно от предположенията по тази линия беше, че със смъртта на Пригожин Черепа е изгубил своите покровители и властите в ОАЕ са решили да го екстрадират. Божков се изплашил, че може да бъде ликвидиран от руските тайни служби като човек, свързан с Пригожин и заради това е предпочел да се предаде в България, гласеше актуалната вресия.

Връзката между двамата е заловеният само преди месец молдовски милиардер и бивш политик – Владимир Плахотнюк, също санкциониран по Магнитски. Черепа и Плахотнюк пренесоха модела на българската Национална лотария в Молдова и по данни на службите именно оттам е била осигурявана финансовата издръжка на Васил Божков в Дубай. Всеки месец той е получавал по 3 милиона евро от съвместния им хазартен бизнес.

Оперативни данни сочат още, че двамата са подготвяли съвместен бизнес с Евгений Пригожин в Крим, но преждевременната му смърт – физическа и политическа, сложила край на тези намерения. През 2021 г. Черепа и Плахотнюк влизат в преговори с Пригожин, предлагайки му да уреди разрешаването на хазарта на окупирания от Русия полуостров Крим, като му обещават дял от 50% в бъдещите хазартни дружества, които щели да бъдат регистрирани в Дубай. Смъртта на Пригожин обаче осуетява начинанието, а дни по-късно Васил Божков изненадващо се прибра в България, напускайки скоропостижно Дубай.

Твърди се също, че с посредничеството на молдовеца е бил организиран неуспешния атентат срещу Алексей Петров през 2015 г., чийто поръчител е бил Божков. След неуспешния атентат с гранатомети срещу Трактора като посредник в мократа поръчка беше арестуван и осъден украинецът Роман Логвиненко, който обае беше освободен тайно от Софийския затвор и екстрадиран в Украйна само няколко месеца преди Алексей Петров да бъде убит през 2023 г. Останалите трима украинци, участвали в неуспешното покушение срещу Трактора с гранатомети – Артьом Темпински, Максим Чорний и Йевен Балков, се издирват безрезултатно от родното правосъдие вече 10 години. Смята се, че мократа поръчка за Алексей Петров е дадена от Васил Божков.

Бившият съветник в ДАНС беше екзекутиран само 9 дни преди прибирането на Божков. Появи се въпросът дали Черепа не се прибира защото след заличаването на Петров му е станало по-спокойно на родна почва и съдът още по-лесно ще поддаде на влияние, ако бъде добре стимулиран.

