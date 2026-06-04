Нашенци от Кърджали открити мъртви в Истанбул

Турската полиция разследва двойно убийство с нож

Задържан е 28-годишен приятел на жертвите

Турската полиция разследва смъртта на двама млади братя от Кърджали, чиито тела са намерени в жилище в истанбулския квартал Таксим. Те са били убити с нож, по телата им имало множество прободни рани, но не се съобщава дали оръжието е намерено.

Двойното убийство било открито, след като жители на кооперацията подали сигнал за силна и необичайна миризма, идваща от един от апартаментите. Пристигнали полицейски екипи и криминалисти и влезли в жилището. При огледа намерили документи за самоличност, които показали, че жертвите са български граждани на 19 и 22 години. Имали адреси в Кърджали, но се смята, че са живели в Истанбул през последните 7 години.

Турските криминалисти са иззели записи от охранителни камери в района, които ги насочили към трима души, които са обявени за издирване. Един от тях е задържан. Той е 28-годишен мъж, приятел на жертвите и засега само го разпитват като ключов свидетел, който може да даде сведения за последните часове от живота на двамата българи.

Работи се по няколко версии и към момента не е изключен както личен конфликт, така и предварително планирано престъпление.

trud.bg