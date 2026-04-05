Този фантастичен, този невероятен Боби Михайлов (част II)

Iva Ivanova
112
Този фантастичен, този невероятен Боби Михайлов (част II)
Iva Ivanova
112

 

Още на 20 години Боби Михайлов се утвърждава като титулярен вратар на националния отбор под ръководството на Иван Вуцов. През 1985 г. той блести с отлични изяви срещу ГДР, Франция и Югославия, което го превръща в национален любимец. Кариерата му обаче рязко се преобръща след финала за Купата на България срещу ЦСКА, когато заедно с Христо Стоичков е наказан до живот заради скандал със съдията Ахмед Яшаров. Михайлов изпада в тежък период, работи извън футбола и губи посоката си, докато Иван Вуцов не успява да издейства амнистия чрез намеса на Тодор Живков.

След завръщането си Боби Михайлов участва на световното в Мексико’86, където допуска запомнящ се гол от Мануел Негрете и става обект на критики. В края на 80-те е изгонен от националния отбор след загуба от Румъния и заминава да играе в Португалия. Отново Иван Вуцов му дава шанс през 1990 г., когато България побеждава Румъния с 3:0, а Михайлов прави силен мач. Постепенно той се утвърждава като лидер и капитан на отбора.

Ключов момент е „Мачът на честта“ срещу Румъния, когато Боби Михайлов спасява дузпа на Георге Хаджи и защитава честта на тима. По-късно участва в класирането за САЩ’94 след победата над Франция и знаменития гол на Емо Костадинов. На самото първенство Михайлов играе решаваща роля, особено срещу Мексико, когато спасява две дузпи и се превръща в герой за България.

Източник: Уикенд

 

Още от Uncategorized

