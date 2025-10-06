Стоичков е шефът в сянка на ЦСКА

Спортният началник в сянка на ЦСКА всъщност се казва Христо Стоичков – такава мълва изтече тези дни от лагера на червените. От началото на годината Камата колел и бесел в клуба, като влиянието му се засилило много през последните месеци. Ицата е поел властта след отстраняването на предишния треньор Александър Томаш и португалския директор Пауло Нога. В момента се опитвал да изправи ЦСКА на крака, но засега усилията му удрят на камък.

Именно на Стоичков се приписват последните две треньорски назначения на Душан Керкез и Христо Янев. Първото стана, след като Пауло Нога така и не успя да докара свестен треньор от чужбина. Ицо, от своя страна, преговарял с бившия си съотборник от „Барса” Оскар Гарсия, само че последният отказал. Така се стигнало до привличането на Керкез, който обаче бързо изгърмя след серия слаби резултати.

Поради липсата на време, Стоичков и собствениците решили да дадат път на Христо Янев, който досега водеше „Ботев” (Враца). Христо не искал и да чуе за другия вариант с Любо Пенев, тъй като двамата са скарани от девет години насам.

Затова се съгласил да връчат отбора на 46-годишния Янев, на когото беше треньор в националния отбор и „Литекс”.

„Познавам го много добре, уникално момче. Времето ще покаже дали в точния момент е дошъл в ЦСКА. Ако той направи така, че всички около него и самите футболисти да му вярват, няма да бъде трудно да работи“, заяви Стоичков. Той също бил в основата на повечето трансфери на футболисти, макар и формално за главен скаут да се води Методи Томанов. „Той е там, за да носи отговорността и евентуално да опере пешкира, ако ЦСКА продължава с провалите”, разясняват източници от клуба.

Бившият директор на ЦСКА Милко Георгиев съобщи нещо подобно в социалните мрежи. „Клубът в момента се управлява от Стоичков, това не е тайна! Всички назначения са негови. На Ицо Янев са му отказани поне две имена за помощници. Мето (б.р. Методи Томанов) е протеже на Стоичков, селекцията е на Мето”, каза Георгиев, когото отцепниците от ЦСКА 1948 наричат Кандилото заради ролята му по закриването на автентичния армейски клуб преди десет години. Георгиев добавя, че предишният треньор Душан Керкез искал да си ходи още преди началото на първенството.

„Част от играчите правят „ресто” всеки месец”, завършва Кандилото с очевидния намек, че някои от новите футболисти отчитат всеки месец процент от заплатите си към шефовете.

Говори се още, че шефът в сянка Стоичков вече напълно е успял да пресече влиянието на Димитър Бербатов в ЦСКА. Двамата са скарани от доста време.

В началото на година Ицо избеснял, когато научил, че Бербо се е появил в подготвителния лагер на отбора в Турция и дори участвал в тренировките. Камата наредил да предадат на треньора Александър Томаш, че не иска повече да вижда Бербатов при футболистите. Томаш пък изпаднал в конфузна ситуация, понеже е приятел с Митко и по тази причина го пуснал да тренира с футболистите.

Източник: Уикенд