Спорът се разгаря отново: Голямата пирамида може да е на повече от 20 000 години Италиански инженер предлага датиране чрез нов метод, което поставя под съмнение общоприетата хронология на Гиза https://crimes.bg/uncategorized/sporat-se-razgarya-otnovo-golyamata-piramida-mozhe-da-e-na-poveche-ot-20-000-godini-3/183911 Crimes.bg

Задълбочено проучване, основано на нов метод за датиране на древни структури, твърди, че Голямата пирамида на Хуфу в Гиза може да е десетки хиляди години по-стара от общоприетата датировка, съобщава авторитетното научно издание LBV Magazine.

Автор на изследването е италианският инженер Алберто Донини, създател на т.нар. Метод на относителната ерозия (Relative Erosion Method - REM). Според него анализът на износването на камъка позволява да се изчисли периодът, в който определена повърхност е била изложена на природните фактори.

Идеята на REM е проста: камъкът ерозира с течение на времето под въздействието на дъжд, вятър, температурни колебания и други фактори. Колкото по-дълго е бил изложен, толкова по-голямо е износването.

Донини прилага този принцип върху пирамидите в Гиза, като се фокусира върху Пирамидата на Хуфу (Хеопс). Неговата отправна точка е исторически добре документиран факт - оригиналната облицовка от бели, полирани варовикови блокове е била свалена и използвана повторно като строителен материал в Кайро след голямо земетресение през 1303 г. и през следващия век.

Така, според доклада, средно облицовъчните блокове са били премахнати преди около 675 години (спрямо 2025 г.) - времева рамка, която се превръща в естествен "часовник" за измерване.

Методът на Донини сравнява ерозията на настилката - покрита и открита, за да изчисли възрастта на пирамидата.

Снимка: Ahmad Hasaballah/Getty Images

В подножието на Пирамидата на Хуфу все още са запазени части от оригиналната настилка. Част от нея е стояла покрита в продължение на хилядолетия от облицовъчните блокове и е била изложена на атмосферните условия едва след тяхното премахване - т.е. около 675 години.

Съседна част от същата настилка обаче е била изложена постоянно, още от момента на построяването на пирамидата.

Методът на Донини сравнява износването в двете зони, като приема, че то е пропорционално на времето на експозиция. Ако скоростта на ерозията е била приблизително постоянна, сравнението може да даде възраст на структурата.

Докладът отличава два основни типа ерозия във варовика на Гиза:

1. Ямкова ерозия (Pitting erosion) - малки кухини и "порести" участъци по повърхността, свързани с химични процеси (соли, киселинен дъжд) или физически фактори (замръзване-размразяване, корени на растения).

2. Равномерна ерозия (Uniform erosion) - износване, при което камъкът придобива гладък, изравнен, понякога пластовиден вид, често в резултат на вятър с пясък или постоянно преминаване на хора.

Донини използва и двата типа. На някои точки измерва общия обем на ямките от ерозия (в кубични милиметри), а на други - намаляването на дебелината на плочата (в милиметри), когато преобладава равномерното изтъняване.

Пирамидата на Хуфу (Хеопс) в Гиза, Египет, снимана през 1892 г.

Снимка: Hulton Archive/Getty Images

Инженерът измерва 12 различни точки в основата на пирамидата. Както сам очаква, резултатите варират значително заради множество фактори - ориентация, микроклимат и естествени несъвършенства в камъка. Според него най-надеждна остава средната стойност от всички измервания.

Отделните резултати са изненадващи:

1. Една от точките дава приблизително 5708 години "преди настоящето".

2. Друга води до изчисление от около 17 955 години.

3. Има и стойности от 30 375, 45 900, дори 54 000 години.

Ако износването на камъка работи като "естествен часовник", Голямата пирамида може да се окаже много по-древна. Според изчисленията на автора монументът вероятно е строен хилядолетия преди времето на Хуфу.

Снимка: Ahmad Hasaballah/Getty Images

След обобщение на данните докладът достига до ключовото си заключение: аритметичната средна от 12-те стойности е 24 941 години преди настоящето, което приблизително съответства на 22 941 г. пр. Хр.

За да определи вероятен диапазон, Донини прави статистически анализ и изгражда т.нар. гаусова крива. Според него има 68,2% вероятност периодът на строежа да попада между 10 979 и 38 903 години преди настоящето.

В календарен вид това означава вероятен интервал между 8954 г. пр. Хр. и 36 878 г. пр. Хр., със средна стойност около 22 916 г. пр. Хр.

28 май 2011 г. Центърът на Кайро се вижда зад Великата пирамида на Хуфу в Гиза, Египет.

Снимка: Peter Macdiarmid/Getty Images

Авторът не крие ограниченията на метода и признава, че той е спорен. REM не цели да даде точна дата, а по-скоро времеви интервал с вероятност. В доклада са посочени и фактори, които биха могли да променят резултатите:

- скоростта на ерозия не е задължително постоянна;

- съвременният туристически поток вероятно увеличава износването и може да прави пирамидата да изглежда "по-млада";

- киселинният дъжд като модерен феномен може да ускорява ерозията през последните векове;

- възможно е пясък да е покривал частично основата дълго време, предпазвайки я от износване;

- измерванията са трудни заради естествената вариабилност на камъка.

Алберто Донини твърди, че степента на ерозия в основата на пирамидата може да "издава" много по-ранна дата на строеж - далеч преди официалната хронология на Гиза.

Снимка: Peter Macdiarmid/Getty Images

Поради това Донини подчертава, че резултатите са ориентировъчни по мащаб, а не прецизна датировка.

Въпреки несигурностите, докладът стига до силно провокативно заключение: има ниска вероятност пирамидата да е построена около 2560 г. пр. Хр. - датировка, която е общоприета в археологията и се свързва с управлението на фараона Хуфу (около 2500 г. пр. Хр.).

Донини припомня познатата вече хипотеза, че Хуфу може да е реновирал вече съществуваща структура, след което да е приписал строежа на себе си.

Най-далечната историческа последица, която авторът извежда от изчисленията си, е следната: ако методът е верен, около 20 000 години преди Христа в Египет е съществувала цивилизация, способна да изгради поне Голямата пирамида.

Алберто Донини подчертава, че настоящото проучване е предварително. Следващата му цел е да продължи изследването, да разшири измерванията върху целия комплекс на платото Гиза и да усъвършенства прецизността на метода.

Въздушен изглед към пирамидите в Гиза

Снимка: iStock by Getty Images

Какво казва науката до този момент

Според общоприетото мнение в египтологията Голямата пирамида е построена около 2600-2500 г. пр. Хр., по време на IV династия и управлението на фараона Хуфу. Датировката се подкрепя от археологически данни от комплекса в Гиза, включително надписи от работнически екипи във вътрешността на пирамидата, както и откритията за инфраструктурата и селищата на строителите. Тезите за възраст от десетки хиляди години остават извън научния консенсус и не са потвърдени от стандартните методи за датиране и контекстуални археологически доказателства.

Източник: dir.bg