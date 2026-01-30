ПРОБИВ! Лидерът в автомобилните спортове Hitech приветства българина Стефан Бостанджиев в състава си за Eurocup-3

Лидерът в автомобилните спортове Hitech потвърди привличането на Стефан Бостанджиев като част от състава си за шампионата Eurocup-3 през 2026 г., докато отборът се подготвя за първото си участие в категорията.

Младият български състезател с британски паспорт Стефан носи със себе си разнообразен и успешен състезателен опит в проекта на Hitech за Eurocup-3, след като се е състезавал както в спортните автомобили, така и в младежките шампионати, преди да премине към едноместни болиди през 2025 г.

Талантливият бъдещ шампион е роден в Лондон и се състезава под българско и британско гражданство. Той прекарва няколко сезона в GT4 надпревари – включително подиумни класирания в шампионата ADAC GT4 Germany в началото на кариерата си, преди да премине към Lamborghini Super Trofeo Europe, където записва допълнителни подиуми през 2024 г.

21-годишният пилот направи своя дебют в едноместни автомобили през 2025 г., участвайки както в шампионатите GB3, така и GB4, натрупвайки ценен опит със силни представяния и забележителни резултати.

Разнообразният опит на Стефан Бостанджиев с GT автомобили и формулни машини му дава уникално предимство, докато се изправя пред Eurocup-3 – шампионат, известен със съчетанието си от високопроизводителни коли и интензивна европейска конкуренция. Неговата адаптивност, състезателни умения и широк моторспорт опит го правят динамично попълнение в състава на Hitech.

„Наистина съм развълнуван да се присъединя към Hitech за Eurocup-3. Тази серия представлява фантастично предизвикателство и очаквам с нетърпение да работя с отбора, да уча бързо и да се състезавам на това следващо ниво. Чувствам, че това е правилната стъпка за моето развитие и съм готов да дам всичко от себе си”, сподели младият български пилот.

Мениджърът на отбора на Hitech за Eurocup-3 Бруин Бийзли също не спести суперлативи за родната надежда в този спорт:

„Стефан носи богат и разнообразен състезателен опит, който вярваме, че ще му послужи добре в Eurocup-3. От състезанията със спортни автомобили до първоначалните му кампании с едноместни болиди, той е показал адаптивност и решителност. Радваме се да го приветстваме в програмата и очакваме с интерес какво може да постигне този сезон.“

Докато подготовката за Eurocup-3 продължава да набира скорост, Hitech е фокусиран върху предоставянето на пакет, готов за шампионата, който подкрепя развитието на пилотите и постигането на резултати в дебютния сезон на отбора.

Източник: informiran.net