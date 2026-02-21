Милена Милотинова до дни ще е новата шефка на БНТ Някогашната водеща на „По света и у нас“ поема поста преди изборите https://crimes.bg/uncategorized/milena-milotinova-do-dni-shte-e-novata-shefka-na-bnt-3/185475 Crimes.bg

Бившата водеща на „По света и у нас“ Милена Милотинова се очаква да бъде назначена за генерален директор на Българската национална телевизия до броени дни. Според източници, нейната кандидатура е получила „зелена светлина“ и се ползва с подкрепата на президентската институция в лицето на Румен Радев и Илияна Йотова.

Назначаването на Милотинова бележи края на дългогодишното управление на Емил Кошлуков, който заемаше поста в продължение на два мандата, въпреки изтичането на последния през 2022 г.. Процедурата по избор на нов директор беше дълго време блокирана от съдебни дела, но след скорошно решение на съда, СЕМ (Съветът за електронни медии) е подновил процеса чрез извънредно заседание.

Милотинова е описвана като опитен професионалист и „работохолик“, познаващ отлично структурата на националната медия. Последно тя водеше предаването „Брюксел 1“ по „Bulgaria ON AIR“, където анализираше европейски и актуални политически теми. Очаква се нейното встъпване в длъжност да внесе дисциплина и нова енергия в телевизията.

Въпреки оптимизма, ситуацията остава юридически сложна поради висящи съдебни спорове около предишни конкурси. Предстои да се види дали този избор ще сложи окончателен край на „телевизионната драма“ в БНТ, или ще последват нови административни предизвикателства.

Източник: Уикенд