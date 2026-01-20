Мъжка рожба проплака в дома на бизнесмена Николай Филипов и Гергана (ЕКСКЛУЗИВНИ СНИМКИ)

Мъжка рожба проплака в дома на предприемача Николай Филипов и красивата Гергана. Малкият юнак носи едно от най-хубавите български имена - Георги и се роди с данни на истински шампион - 3,8 кг. и 52 см., споделиха развълнуваните родители.

Това е четвърти син за Николай Филипов, който е сред най-изявените мъжки татковци в родния си Бургас. Предприемачът е познат на широката публика като доскорошен президент на ФК “Нефтохимик” и собственик на пристанище в морския град. За прекрасната Гери малкият Георги е трето дете.

“Днес Бог ни изпрати най-хубавият подарък за Новата година, внасяйки още повече светлина и щастие в живота ни”, не скри радостта си г-н Филипов и обеща да почерпи подобаващо.

Новото попълнение от многолюдната фамилия идва в истински сакрален ден. На 20 януари по стар стил православните християни почитат Свети Йоан Кръстител. Според астрологията пък датата е преломен момент между две епохи, а няколко планети преминават в селенията на Водолея, който е знак на новаторството и вещае революции на всички нива. Според звездите децата, появили се на бял свят днес, са орисани да бъдат предводители и носят първооткривателски дух.

Малкият Георги е плод на любовта между Николай и Гергана, която пламна почти като по филмите. Събира ги мъката, която и двамата изживяват след ненавременната кончина на първия й съпруг, който приживе бе бизнес партньор с Филипов. Николай е човекът, който стои неотлъчно до нея в най-тежкия момент от живота й, когато тя остава съвсем сама, с две малки деца, а срещу семейството й са насочени хиляди медийни прожектори, мотивирани от нездравия интерес на журналисти, политици и магистрати. Той й помага да преживее загубата по-лесно, поемайки грижите не само за нея, но и за най-близките й хора. Логично, мъката и препятствията ги сближават неимоверно, а от пепелищата на трагедията възкръсва любовта, свидетелстват близки до двойката.

Днес, близо две години по-късно, Бог изпраща нов живот в дома им, който още по-силно да скрепи връзката между двамата. Редакцията ни се присъединява към пожеланията за много здраве, семейно щастие и нека новият член на фамилията расте силен и наследи най-доброто от двамата си родители.

Източник: informiran.net