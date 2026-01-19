ЕКСКЛУЗИВНО! Техномаркет идва с най-добрите оферти в новата си брошура

Търсиш най-добрите ни оферти? Те са в новата брошура! Избери от топ марки и модели на още по-добри цени — само в Техномаркет!

Повече идеи. Повече възможности. ПОВЕЧЕ МОЩНОСТ! Вземи сега iPad Pro на изплащане с 0% лихва на 24 месечни вноски от любимата на милиони потребители търговска верига! 13-инчовият му ULTRA RETINA XDR дисплей и процесорът APPLE M5 9-CORE CPU гарантират високо технологично изживяване от ново поколение. Предната му и задна камера са с резолюция 12 Mp, което обещава изображение с брилянтно, професионално качество. Побързай и се възползвай СЕГА!

Когато работа, креативност и мощност се срещнат в един СУПЕР лек лаптоп, тогава е дошло времето да се довериш на MacBook Air M4 и го грабни сега на изплащане с 0% лихва за 12 месеца, само от Техномаркет. Това е най-новото попълнение в гамата на Apple, което съчетава изключителна производителност, елегантен дизайн и дълъг живот на батерията. Със своя 15.3-инчов дисплей, мощния Apple M4 чип и леката алуминиева конструкция, този лаптоп е перфектното решение за професионалисти, творци и потребители, които търсят мобилност без компромиси.

С 15.3-инчовия IPS дисплей и резолюция 2880 x 1864 пиксела, MacBook Air 15 предлага невероятно ясна и детайлна картина. Яркостта от 500 нита и технологията LED подсветка осигуряват наситени цветове и отлична видимост дори при силна светлина. Благодарение на матовото покритие, отраженията са сведени до минимум, което го прави удобен за продължителна работа и мултимедийни забавления.