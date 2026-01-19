Изветрялата мумия Райчев грозно обслужи Радев! Пенсионираният социолог усеща мириса на пари покрай новия проект на президента и бърза да се възползва https://crimes.bg/vodeshha-tema/izvetryalata-mumiya-raychev-grozno-obsluzhi-radev-3/182875 Crimes.bg

Мумията на пенсионирания милионер социолог Андрей Райчев отново бе извадена от саркофага си и натресена в ефира на БНТ.

В продължение на 20 минути разкривената му оста обслужваше грозно Румен Радев.

"Политиката е театър, а вътрешната обстановка в момента е изцяло в полза на президента Радев", мазно изрецитира Райчев.

"Противниците му го чакат да каже кога най-после ще влезе, а привържениците му са почти сигурни, че това ще се случи. Създадена е добре осветена сцена, на която главният герой още не е излязъл", издрънка угоднически Райчев в полза на новия си господар.

Явно Райчев е усетил мириса на пари покрай новия проект на Радев и бърза да се възползва.

Десетилетия наред Райчев и половинката му Кънчо Стойчев се изявяват по телевизиите уж изразявайки тези за политическата обстановка, но на заден план трупат милиони лично богатство.

През 2008 година стана ясно, че двамата са придобили голф комплекс за десетки милиони евро.

Според медийни публикации огромното богатство на социолога Андрей Райчев надхвърля 150 милиона евро. Той е съдружник в уникалния комплекс за голф на родното Черноморие, разпрострял се върху цели 1000 декара между Каварна и Балчик.

Цялата инвестиция в комплекса "Блек Сий Рама" надхвърля 35 милиона евро. Дизайнер на игрището за голф е живата легенда в този аристократичен спорт Гари Плейър.

В комплекса се предлагат над 25 модела двуетажни вили по дизайн на европейски и американски архитекти. Цялостният проект е за около 400 къщи, от които към момента са построени около 100 постройки.

Мащабната инвестиция в уникалния голф комплекс е само едно от бизнес начинанията на Андрей Райчев и съдружника му Кънчо Стойчев. Оказва се, че в България действа уникален модел, неприложим никъде другаде по света – колкото повече бъркаш, толкова по-богат ставаш.

Минало

Възходът на Андрей Райчев стартира през 1989 г., когато по поръка на Андрей Луканов написва програмния документ "Път към Европа" и учредява такова движение. В смутната за българския преход година Райчев е назначен за директор на новосъздадения Национален институт за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ). Този пост крие огромни възможности за политически и финансов просперитет и 20 години по-късно банковата сметка на социолога потвърждава това.

През 1990 г. Андрей Райчев се съюзява с Кънчо Стойчев и двамата създават дружеството "Сова-5". По това време в България все още няма адекватно законодателство, което да забрани на държавни служители да участват в частни социологически агенции, чиято дейност се припокрива с тази на НЦИОМ.

През 1991 г. тандемът Райчев – Стойчев вече е успял почти напълно да приватизира нематериалните активи на държавното дружество. Тогава Андрей Луканов ги свързва с "Галъп", която търси български партньор за смесено дружество. Така Андрей Райчев става представителят на световноизвестния концерн за социологически проучвания от всякакъв вид в България.

Все пак това не е чак толкова сигурно, тъй като наименованието "Галъп" липсваше в съдебните регистри на дружеството на Андрей Райчев в "Държавен вестник". Първото наименование на социологическата агенция, регистрирана на 6 март 1991 г., е "Болкан Бритиш Сошъл Сървейс". Сред учредителитеб е фалиралата Първа частна банка на Валентин Моллов.

Така Андрей Райчев и Кънчо Стойчев слагат ръка върху три големи помещения в центъра на София, които наемат от държавната "София прес" за цели 8 години на минимална цена.

В следващите години Андрей Райчев и Кънчо Стойчев влизат в съдружие с газовия крал Сашо Дончев, с няколко банкери и с още видни представители на червения олигархичен елит. Двамата социолози са създатели и съучредители на поне десетина фирми, усвоявали през годините милиони левове от всякакви обществени проучвания и мултимедийни проекти.

Покрай Андрей Райчев просперират и близките до сърцето му дами – съпругата му Виза Недялкова бе собственик на "Радио Нет", а пък особено близката на социолога Мира Баджева бе назначена за управител на "Болкан медия груп" – фирмата, която издава списанието "Жената днес" и още няколко издания. Баджева бе водеща и на предаването "Отпечатъци" по bTV, където почти всяка събота гост бе социологът със специфичен говор.

Преди години Андрей Райчев бе уличен от академиците от БАН, че иска да източи от държавата милиони левове и затова плюе по поръчка академичната общност. Това се случи, след като социологът олигарх набеди БАН за самодостатъчен паразит, който хленчи и смуче пари от държавата.

В отговор главният научен секретар на Академията на науките Стефан Хаджитодоров представи данни, че Андрей Райчев е спечелил проект за милиони в конкурса "Развитие на научната инфраструктура – 2008" към Министерството на образованието.

Според данни на в. "Уикенд" само за няколко години Андрей Райчев е взел от държавата над 15 милиона лева по различни проекти, свързани със социологията, медиите и развитието на различни програми уж в полза на обществото. Но явно в неговия случай парите никога не са достатъчни...

Източник: blitz.bg