ЕКСКЛУЗИВНО! Свързаната със Златко Баретата Боду СОД е охранявала инкасото в Ихтиман. В обира са замесени вътрешен човек и син на съдийка

Един от обирджиите, ударили инкасо автомобил в град Ихтиман, е син на съдиийка.

Припомняме, че в петък двама служители на компания за инкасо охрана изпълнявали задълженията си, като се придвижвали по утвърден маршрут с автомобил.

Около 14,20 ч., в района на ж.п. гарата в гр. Ихтиман, те били нападнати от две лица, които били облечени със светлоотразителни жилетки и носели предпазни каски, маски и очила.

Нападателите насочили оръжия – автомат и пистолет, срещу пострадалите с цел да сломят съпротивата им, след което отнели част от превозваната с инкасо автомобил парична сума. Разпределили я в два сака. По първоначални данни предметът на кражбата е в размер на около 235 000 евро (или около 460 000 лева) в еврова и левова валута.

Охранителната фирма, отговаряла за инкасо автомобила, е известната "Боду СОД", която се свърза с ъндърграунд боса Златомир Иванов - Златко Баретата.

След постъпил сигнал на телефон 112 на място незабавно пристигнали служители на РУ - Ихтиман към ОД на МВР – София. Те предприели заградителни мероприятия, при които били установени двете лица, участвали във въоръжения грабеж.

В условията на неотложност до момента са извършени четири огледа на местопроизшествие и действия по претърсване и изземване в два апартамента в гр. София. Иззети са веществени доказателства, имащи отношение към разследването.

Под наблюдението на Софийска окръжна прокуратура в качеството на обвиняеми са привлечени Х.Я, на 23 години, и Я.П., на 23 години. Те не са осъждани и нямат криминалистични регистрации.

Припомняме, че според наблюдаващия прокурор обирът е станал благодарение на вътрешна информация, която са имали обирджиите. Единият от заподозрените бил служител на "Боду СОД", а вторият задържан работел в друга охранителна фирма.

Лицата са с постоянен адрес в Русе, но живеят в София.

За извършеното престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

С постановление на прокуроробвиняемите са задържани за срок до 72 часа с оглед довеждането им пред съда.

