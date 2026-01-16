TravelLove - оттук започва пътешествието на мечтите

Пътешествие в последната минута – когато „някога“ се превръща в „сега“.

Непознатата Грузия – какво трябва да знаеш, преди да поемеш натам.

За любителите на фантастиката – градове като от бъдещето.

В търсене на чудесата – места, които лекуват тялото и ума.

В TravelLove вярваме, че всяко пътуване започва с въпрос. Може ли да обикаляш Европа с бебе и да го правиш спокойно? Къде е по-добре за първото екзотично пътешествие с дете – Малдивите или Мавриций? И как да планираш така, че мечтите да не останат само в списъка „някой ден“.

През новата година ще те отведем отвъд очевидното. Ще разкриваме непознатите тайни на Египет, ще говорим за Танзанит – камък, по-рядък от диаманта, и ще търсим местата, за които малко хора знаят, но които остават завинаги в съзнанието. Ще надникнем в дивия и автентичен свят на африканските племена и ще покажем защо някои пътувания не са просто екскурзии, а истинско завръщане към първичното.

Ще докажем, че екзотиката не винаги е скъпа. С бюджет от 1000 евро ще видиш къде можеш да отидеш още сега – и кои дестинации след 5 години ще струват двойно повече. Ще съчетаем романтиката и практичността, като ти покажем най-красивите и достъпни места по света, където „Ще се омъжиш ли за мен?“ звучи още по-вълшебно.

Няма да забравим и България. Ще съберем пълен списък на най-чаканите фолклорни фестивали у нас през 2026 г. – за всички, които търсят дух, традиции и живи емоции. А за приключенците ще говорим за риболов на лед, тежки планински маршрути и каква екипировка е нужна, когато условията не прощават.

Ще погледнем и навътре – към себе си. Къде да избягаме, когато празниците свършат и зимата натежи. Дестинации, които помагат да преборим следпразничната депресия, да си поемем дъх и да намерим нова посока. Ще разгледаме африканските племена - между дивото и питомното, ще отидем на места, които са малко известни.

TravelLove е мястото, където информацията среща вдъхновението, а мечтите получават реален маршрут. Следи ни в Instagram и Facebook и планирай следващото си приключение с увереност.

Пътуванията не започват от летището. Те започват оттук.