ЕКСКЛУЗИВНО! Любимият салон на хайлайфа MAR PRIVÉ отвори врати в хотел “Маринела”

Ако любопитствате къде изкусителната Анна Шермин от “Ергенът” поддържа перфектните си екстеншъни, гъстите си мигли и изряден секси маникюр, и защо човекът-глас Тони Стораро е толкова добре соаниран не само на сцената, но и в ежедневието си, отговорът има име - MAR PRIVÉ.

Елитният салон за красота отвори врати в столичния хотел “Маринела” и за кратко време стана притегателен център за родния хайлайф. Той е предпочитана локация за красивите визии на десетки риалити героини и ТикТокъри, сред които блестят Вики Ал Маджари, Боряна Генова и Михаела от “Биг Брадър”.

Списъкът от знаменитости всъщност е доста дълъг, но вместо това редакционният ни екип предпочете да се фокусира върху по-интересни имена - на елитните брандове за коса, лице, тяло, нокти, мигли и на цялата гама от козметични терапии, с които се глезят клиентите на MAR PRIVÉ.

Ще започнем с тежката артилерия за коса и скалп - Balmain, Moroccanoil и Joico - в комбинация продуктите на тези глобални производители са в състояние да дадат всичко необходимо за перфектна прическа. Особено, когато шампоаните, маските и стилизантите са в ръцете на едно от най-големите имена в коафьорския бранш - Гюнай Кирилов.

Познат като “краля на екстеншъните”, той е довереник на някои от най-разпознаваемите дами и господа в сферата на бизнеса и артистичния елит. А като казахме “екстеншъни” - салонът разполага с богат набор от примиум славянски, европейски и арабски коси, които оживяват в ръцете на Гюнай под формата на класни и елегантни дамски прически.

Силната половина от клиентите също си е “намерила майстора” в MAR PRIVÉ, където барбърът Антон Асенов оформя мъжките коси, бради и бакенбарди в съответствие с най-актуалните тенденции. Не случайно реномираните и заможни клиенти на казиното, разположено в хотел “Маринела”, първо минават през стола му преди да си опитат късмета в игрите на Фортуна. И твърдят, че след подстрижка при него наистина им върви. Същото се отнася и за редица родни бизнесмени, които не отиват на делови преговори без да са се погрижили за визията си в салона.

Там често може да бъде видян и любимецът на няколко поколения попфолк фенове Тони Стораро, който обаче се оставя в ръцете на топ естетичната специалистка от Турция Гюнюл Мерт. Зад името й стои елитен салон в Истанбул, където много нашенци отскачат щом стане дума за поставяне на хиалурон, ботокс, мезотерапия и други актуални процедури. Дамата е изключително търсена и в сферата на перманентния грим, а в MAR PRIVÉ тя гостува почти всеки месец за радост на лоялните си клиенти.

Терапиите за тяло също са сериозно застъпени в салона, където се използват продуктите на глобалния бранд GIGI.

Една от запазените марки на beauty студиото в хотел “Маринела” са маникюрът и педикюрът, както и миглопластиката, които дават финалните щрихи във всяка запомняща се визия. Излишно е да казваме, че хигиената и високият стандарт са безкомпромисни.

Разбира се, една от основните сили зад MAR PRIVÉ е очарователната Саша Сарандева – част от екипа, който стои зад концепцията. Тя е добре познато име в сферата на красотата: утвърден лектор и преподавател по маникюр, педикюр, ноктопластика и миглопластика.

Освен, че лично се грижи за салона, лицата и ръцете на своите доверенички, тя дава шанс на млади и талантливи фризьори, барбъри, козметици, lash специалисти и маникюристи да се присъединят към екипа й в хотел “Маринела”, и да почерпят опит от най-добрите в тази сфера.

Ако и Вие желаете да си подарите примиум грижа за себе си, не се колебайте да резервирате своя час през платформата https://marprive.customer.fitsys.co/reservations/start?site=1&utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZnRzaAUeHGBwZG9mAmZkaWQWUO2-iiCFJ724gw5HynrnFmvZ-A7DCWV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDzEyNDAyNDU3NDI4NzQxNAABp1GnsvTeIp_OIsOVrDVotBkEVfhYKZkLy3-A4drmbSnm_UbAklLLEyZKAI7y_aem_8obzk8sYErosBDJUetOTgg, на телефон +359 888828838 или на място в хотел “Маринела”. Часовете са ограничени, а графиците на фризьора, барбъра и останалите майстори на красотата е запълнен за седмици напред.

Източник: informiran.net