Красотата има нов адрес! AESTO CLINIC на д-р Виктор Георгиевски отвори врати! Сред гостите блестяха Натали Трифонова, Ирен Онтева, д-р Радина Денкова, д-р Лидия Ситновска от La Estela Clinic и много приятели на клиниката https://crimes.bg/uncategorized/krasotata-ima-nov-adres-aesto-clinic-na-d-r-viktor-georgievski-otvori-vrati-3/201857 Crimes.bg

Д-р Виктор Георгиевски създаде собствено пространство за естетика и красота, в което медицинската прецизност среща философията за красота без излишък.

Новата му клиника AESTO CLINIC, в колаборация със салоните IN BEAUTY, отвори врати, а именитият дерматолог събра на чаша шампанско множество верни приятели.

Сред тях блестяха стоматологът и основател на La Estela Clinic д-р Лидия Ситновска, топмоделът Ирен Онтева, любимата тв-водеща Натали Трифонова, д-р Радина Денкова, представители на модния и медийния бранш, блогъри, инфлуенсъри, пътешественици и разбира се - поклонници на перфектните пропорции и здравата кожа.

Гостите се насладиха на изискани коктейли, елитен кетъринг, галещи небцето сладоледи и изкушаващи сладкиши, а сетивата им бяха поласкани от музикалните изпълнения на струнен квартет и диджей.

Водеща на събитието бе Натали Трифонова, която е beauty посланик на клиниката. Тя приветства присъстващите с думите, че в AESTO CLINIC красотата е не просто отражение в огледалото, защото благодарение на д-р Виктор Георгиевски тя получава и душа.

Той на свой ред благодари на всички присъстващи и най-вече на прекрасната си съпруга Рени и малката им дъщеричка, чието нежно присъствие му дава сили и неоценима подкрепа по пътя.

В AESTO CLINIC д-р Георгиевски пренася собственото си разбиране за дизайн, технология и медицинска прецизност, създадени за персонализирана грижа и естествени резултати. Клиниката предлага на пациентите си индивидуални решения, изградени според структурата, динамиката и целите на лицето.

“Менюто” на AESTO CLINIC следва същата логика – да предлага различни инструменти, които могат да бъдат комбинирани в персонализиран терапевтичен план.

Там се извършват едни от най-търсените процедури на съвременната естетична дерматология – ботулинов токсин, дермални филъри за оформяне на лицето, както и терапии, насочени към качеството и регенерацията на кожата.

Сред тях са скинбустери, биостимулатори и колагеностимулатори, Profhilo, мезотерапия, PRP – познат още като „вампирски лифтинг“, и полинуклеотиди.

Именно последните години поставиха все по-силен акцент върху регенеративната естетика – философия, при която целта не е непременно да се добавя обем, а да се работи върху качеството, плътността, хидратацията и цялостния вид на кожата.

AESTO CLINIC предлага и SkinPen микронидлинг, както и професионални козметични терапии и протоколи за поддържане и възстановяване на кожата.

Технологиите също имат място в AESTO CLINIC. В апаратното ѝ портфолио присъстват технологии като RedTouch PRO, насочена към регенерацията на кожата, Laser Genesis за подобряване на нейното качество, Again PRO за лазерна епилация и DUOGlide.

Особено интересен е и AURA Reality – технология за анализ на кожата, която допълва една от основните идеи: добрата терапия да започва не от модната процедура на сезона, а от правилната оценка на конкретното лице и кожа.

За грижата за тялото клиниката предлага и Endospheres Therapy, а козметичният сектор надгражда медицинската грижа с терапии като JetPeel, ZO Skin, FORLLE’D, Venus Viva, Venus Freeze Plus и LED светлинна терапия.

Новият адрес на красотата AESTO CLINIC може да откриете в квартал Кръстова вада, на

ул. „Ген. Иван Колев“ 2 в София.

Тел.: +359 885 99 54 99

E-mail: [email protected]

Източник: informiran.net