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Едва 22 университета присъствено и 1 онлайн учредиха алтернативния Съвет на ректорите

Повечето висши училища останаха резервирани към идеята за създаване на алтернативен синод на българското висше образование

https://crimes.bg/uncategorized/edva-22-universiteta-prisastveno-i-1-onlayn-uchrediha-alternativniya-savet-na-rektorite-3/201863 Crimes.bg
Iva Ivanova
28
Едва 22 университета присъствено и 1 онлайн учредиха алтернативния Съвет на ректорите
Iva Ivanova
28

Повечето висши училища останаха резервирани към идеята за създаване на алтернативен синод на българското висше образование

 

На поканата на ректора на УНСС проф. Димитър Димитров за "възстановяване на работата на Съвета на ректорите" се отзоваха по-малко от половината от висшите училища в страната (51 на брой) и ВМА, които са членове на автентичната организация, създадена през 1993-та година. Заседанието се проведе в Националната спортна академия (НСА).

Независимо от подкрепата на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев и председателя на Комисията по образование и наука Димитър Здравков повечето висши училища останаха резервирани към идеята за създаване на алтернативен синод на българското висше образование.

Поради недостатъчния брой присъствали ректори, с цел осигуряване на обществена легитимност на събирането, ректорът на УНСС лично е прозвънявал отсъстващите си колеги с молба за подкрепа и присъединяване към инициативата.

Припомняме, че "разколът" в Съвета на ректорите започна през юни с напускането на група ректори, начело с проф. Мирослав Дачев.

Източник: fakti.bg

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