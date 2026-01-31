Иван и Андрей търсят мъже за Лили

След като приключиха с набирането на кандидатки да изиграят Лили Иванова в предстоящия филм за нея, продуцентите Иван Христов и Андрей Арнаудов се впуснаха в издирване и на мъже за продукцията. Търсят се трима, които ще изиграят важните фигури в живота на примата. Единият трябва да е млад пианист, другият – млад интелектуалец, а третият – човек на средна възраст с нестандартен външен вид.

От продукцията не съобщават официално точно кои от всички мъже в живота на Лили Иванова ще бъдат пресъздадени в кинолентата за нея, но от описанието на персонажите става ясно, че единият трябва да е голямата ѝ любов – композиторът и нейният втори съпруг Иван Пеев. За него примата казва, че е единственият мъж, който е значел нещо за нея, на фона на всички останали, с които е била. Запознава ги друг голям музикант и неин откривател като звезда – Здравко Радоев, който има връзка с певицата. Когато обаче вижда Иван да свири на пиано, тя се влюбва от пръв поглед в него и двамата се женят. До смъртта му през 2018 г. звездата не открито споделя, че е бил единственият, когото истински е обичала.

От продукцията „Лили – Любовта е живот“ са го означили като „Мъж 3“. Възрастта на актьора, който ще го изиграе, трябва да е между 25 и 35 години, а описанието на персонажа е следното: „Тъмносин, висок мъж с безспорна харизма и обаяние. Произхожда от утвърдено софийско семейство с бохемски наклонности и дълбоки културни корени. Образован и емоционално интелигентен, виртуоз в музиката. Притежава онази естествена привлекателност, която не се нуждае от афиширане. Свири на пиано с увереността на човек, отгледан сред музика и литература“. За Иван Пеев се знае, че е син на музиканти. Баща му е професор по солфеж в Консерваторията, майка му е цигуларка, а самият той на младини е бил изтънчен, образован, обаятелен и талантлив. Кой ще го изиграе, засега не е ясно, но задължителното изискване е актьорът да може да свири на пиано. В същото време е интересно, че за актрисата, която ще играе Лили, не е задължително да може да пее.

„Мъж 2“ е по-възрастен. Той е описан като: „Влиятелна фигура в музикалните среди с нестандартен външен вид и безкомпромисен характер. Утвърден професионалист с остър усет към таланта и непоколебима увереност в собствените си методи. Категоричен, взискателен, с изтънчен вкус и аристократично държане. Познава цената на успеха и не се колебае да бъде арогантен, когато ситуацията го изисква. Неговият подход към хората и музиката е донесъл резултати, които говорят сами за себе си. Мъж, който създава звезди и упражнява реална власт в културните кръгове на епохата“.

Такъв мъж в живота на Лили е бил Здравко Радоев, които до днес се хвали, че е открил за сцената и нея, и Богдана Карадочева, за която се жени, преди певицата да се влюби в Стефан Димитров. Актьорът, когото търсят за ролята, обаче е на възраст между 35 и 45 години. Предполага се, че той би трябвало да открие Лили за сцената, когато е на средна възраст, а тя е съвсем млада. Но Радоев е на годините на Лили. Ако героят зад описанието действително е Радоев, то значи са го „състарили“ във филма с художествена измислица.

Третият в списъка е означен всъщност като „Мъж 1“ и, изглежда, е първият съпруг на Лили Иванова – лекарят Георги Павлов. За неговата роля, както за Иван Пеев, се търси млад човек на възраст от 25 до 35 години, а описанието на героя е: „Човек с университетско образование и добри маниери. Меки черти на лицето, топла усмивка. Излъчва естествен авторитет, придобит чрез знание и начетеност. Отнася се отговорно и възпитано към всички около него“. Знае се, че именно такъв е бил първият мъж на певицата. Тя е споделяла, че му дължи много, въпреки че се развежда с него заради различните пътища, по които двамата поемат. Докторът издържа звездата цели 4 години, след като тя заживява в София.

Кой ще изиграе тези три ключови роли в живота на примата? Засега не е ясно. Кастингът бе обявен на 21 януари, а набирането на документи от кандидатите продължава до 8 февруари. След това документите ще бъдат прегледани, а с актьорите, които отговарят на условията, ще има прослушвания на живо. Едва след това ще стане ясно кои ще бъдат тримата мъже за Лили.

Очаква се скоро да бъде обявен и друг кастинг за мъж за същата продукция – този път за ролята на Янчо Таков. Влиянието му върху кариерата на примата е осезателно, но нито един от трите персонажа, които са ясни към момента, не отговаря на неговото описание.

Колкото до ролята на самата Лили, вече е приключило събирането на документи от кандидатките за нея. Смяташе се, че с най-големи шансове е Мария Бакалова, но от фирмата, която се занимава с рекламата на проекта, съобщиха, че холивудската звезда няма нищо общо с него. Явно се е отказала да участва и за момента е загадка точно коя актриса ще изберат. Основното изискване е да има физическа прилика с оригинала.

