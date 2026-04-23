Гладка кожа, без компромиси: Derma-Act представя селекция от изкушаващи оферти за лазерна епилация

В света на съвременната beauty грижа гладката кожа отдавна не е просто естетичен детайл, а част от усещането за комфорт, увереност и безупречна лична поддръжка.

Именно тук се откроява и новата специална кампания на Derma-Act — селекция от атрактивни предложения за лазерна епилация, създадени за жени и мъже, които търсят ефективно, дълготрайно и модерно решение за нежеланото окосмяване.

Промоционалната кампания е валидна до 17.07.2026 г., а пакетите могат да бъдат закупени онлайн на специални цени — удобство, което позволява процедурите да бъдат планирани навреме и с мисъл за предстоящите месеци.

Сред акцентите в предложенията за дамите изпъква пакетът интим + бикини линия на цена от 55 евро / 107.57 лв.— предпочитан избор за онези, които ценят дискретния комфорт, самочувствието и усещането за безупречност през всеки сезон.

За жените, които търсят цялостно усещане за гладкост и завършена грижа, Derma-Act предлага и пакет ръце – от китка до лакът + подбедрици за 105 евро / 205.36 лв. — отлична комбинация между практичност, естетика и дългосрочен комфорт.

Специално внимание в кампанията е отделено и на господата, за които добрата визия все по-често включва прецизна и модерна грижа. Един от най-предпочитаните пакети включва линия брада + шия на цена от 25 евро / 48.90 лв. — идеален избор за поддържан контур и безупречно излъчване.

За по-големи зони Derma-Act предлага пакет гърди + корем + гръб + кръст, създаден с мисъл за цялостен комфорт и увереност. Цената му е 225 евро / 440.06 лв., което го превръща в особено атрактивно предложение в категорията.

Зад тези предложения стои не само ценово предимство, но и ясно заявен стандарт за качество. Процедурите в клиники Derma-Act се извършват с Cynosure Elite+ — една от най-високо оценяваните лазерни системи в света, която комбинира два типа лазерна технология за по-прецизен подход според индивидуалните характеристики на кожата и косъма.

Системата се отличава с висока ефективност дори при по-фини и по-светли косми, а мощността ѝ позволява оптимални резултати с по-малък брой процедури. Допълнителната охлаждаща технология допринася за значително по-висок комфорт по време на терапията и минимизира усещането за парене.

Не е случайно, че лазерната епилация остава сред най-предпочитаните естетични процедури в съвременната beauty индустрия. Тя предлага реално намаляване на окосмяването, по-гладка кожа и осезаемо улеснение в ежедневната грижа. А когато високият медицински стандарт срещне внимателно подбрани пакетни предложения, изборът идва естествено.

С новата си промоционална кампания клиники Derma-Act затвърждават една все по-важна тенденция в света на естетиката: че премиум грижата може да бъде едновременно модерна, ефективна и достъпна.