Елена Бинева: Загубихме го в момент, когато семейството ни беше по-разделено от всякога "Когато ставаше дума за приятели, той винаги им се доверяваше, особено на онези, които отдавна бяха близки на семейството ни. Никога не е очаквал това да се случи...", написа Елена Бинева https://crimes.bg/uncategorized/elena-bineva-zagubihme-go-v-moment-kogato-semeystvoto-ni-beshe-po-razdeleno-ot-vsyakoga-3/204489 Crimes.bg

Първа публична реакция от страна на семейството на убития Слави Бинев дойде във вторник привечер, когато една от трите му дъщери - бившата гимнастичка от ансамбъла и европейска шампионка Елена Бинева, публикува емоционален пост в Инстаграм, с който се прощава с татко си.

"Ужасно е, че ни напусна толкова рано... Той беше боец, но този път дори не му се отдаде възможност да се бори. Когато ставаше дума за приятели, той винаги им се доверяваше, особено на онези, които отдавна бяха близки на семейството ни. Никога не е очаквал това да се случи...", написа Елена.

"Не беше съвършен (никой не е), но беше нашият баща. Винаги искаше да бъдем най-добрата версия на себе си. Той се гордееше толкова много със семейството си и с всяко едно постижение, без значение колко голямо или малко, защото за него всяко постижение беше нещо велико. Загубихме го в момент, когато семейството ни беше по-разделено от всякога, и вярвам, че неговото желание беше да ни напусне сега, за да може мечтата му за голямо, стабилно семейство, което винаги остава заедно, най-накрая да се сбъдне... Беше твърд и силен, но дълбоко в себе си беше като голям плюшен мечок, изпълнен с толкова много любов", допълва емоционалния си пост младата жена, която неотдавна стана майка.

Елена Бинева допълва, че бизнесменът, експолитик, спортист и шеф на асоциацията по таекуондо ще им липсва завинаги.

"Обещаваме ти, че никога няма да те разочароваме и че винаги ще се подкрепяме един друг, превръщайки се в семейство, по-силно от всякога, точно както винаги си искал да бъдем. Ооо, толкова много ни липсваш... Невъзможно е да приемем, че те няма, но рано или късно ще трябва да се научим да живеем с това. Обичаме те винаги и завинаги. Твоето малко мече Иа", написа Елена Бинева, която публикува черно-бяла снимка с баща си и другата си сестра на фона на замък.

Елена Бинева, която е едно от петте деца на убития бизнесмен и спортен бос, от началото на октомври се премести да живее в Барселона със съпруга си и бебето им.

Слави Бинев беше убит в дома си в събота. Събраните до момента доказателства сочат, че един човек е го е застрелял в лицето около 10:00 ч. на 24 октомври. Той е действал сам, затова обвинение е повдигнато само срещу него. Обвинението е за умишлено убийство. Това съобщи на брифинг пред медиите в неделя следобед говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев. Това е турският гражданин Е. Т., гласеше официалното съобщение на СГП. Инициалите отговарят на името на задържания веднага след престъплението Еюп Темиз. Той е съпруг на Ния Темиз, за която Dir.bg писа, че е дългогодишна съдружничка на Слави Бинев в строителния бизнес и в спорта, и дъщеря на бившия главен архитект на София Стоян Янев.

Днес съдът остави за постоянно в ареста Еюп Темиз, като магистратите безпрецедентно забраниха той да бъде сниман от медиите.

По време на заседанието стана ясно, че Ния Темиз е напуснала страната веднага след убийството.

Източник: dir.bg