Ексклузивно! Спортният министър Иван Пешев поздрави председателя на тенис федерацията за българския успех на US Open

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев отправи топло приветствие към председателя на Българската федерация по тенис Стефан Цветков за невероятния успех на двете български момчета Иван Иванов и Александър Василев на едни от най-престижните турнири US Open в Ню Йорк. Ето какво казва министър Пешев:

 

Уважаеми г-н Цветков,

Днес е исторически ден за българския тенис! Приемете поздравленията ми по повод триумфа на Иван Иванов на юношеския US Open в Ню Йорк. Адмирирам усилията на Българската федерация по тенис, на треньорите и родителите на Иван Иванов и Александър Василев, които полагат за достойното им представяне.

България се гордее с вас, момчета! Вие носите истинска радост за всички нас и победите ви са повод за вдъхновение

на много млади хора как с всеотдайност се покоряват спортни върхове.

 

С уважение, ИВАН ПЕШЕВ МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

