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ПЪЛНА ПРОМЯНА: Как Атанас Зафиров се стопи с 40 кг.?

https://crimes.bg/uncategorized/palna-promyana-kak-atanas-zafirov-se-stopi-s-40-kg-3/199999 Crimes.bg
Iva Ivanova
70
ПЪЛНА ПРОМЯНА: Как Атанас Зафиров се стопи с 40 кг.?
Iva Ivanova
70

 

Бившият лидер на БСП Атанас Зафиров е предприел радикална промяна в живота си, видя ПИК. Политикът е отслабнал значително и сега прекарва голяма част от свободното си време във фитнеса.

Вчера Зафиров публикува свои снимки от залата, където прави тренировки с тежести.

Видимо доскорошният лидер на БСП и бивш вицепремиер в правителството на сглобката е отслабнал.

Припомняме, че Зафиров беше заместник министър-председател без портфейл в кабинета на Росен Желязков. Малко след като влиза в изпълнителната власт той официално е избран и за редовен председател на БСП, след като дотогава е бил временно изпълняващ длъжността след оставката на Корнелия Нинова.

На 7 февруари 2026 г. подава оставка като председател на БСП, заради електоралния спад на партията и участието в правителството на Росен Желязков, заедно с ГЕРБ-СДС и „Има такъв народ“.

Източник: pik.bg

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1 Коментара

123

12 minutes before

Наебаха се със Иво Мирчев и свали

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