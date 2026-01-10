ПО СВЕТА

Защо ВВС на САЩ се обръщат към изкуствен интелект за планиране на мисии

https://crimes.bg/po-sveta/zashto-vvs-na-sasht-se-obrashtat-kam-izkustven-intelekt-za-planirane-na-misii/182153 Crimes.bg
Lacho
21
Защо ВВС на САЩ се обръщат към изкуствен интелект за планиране на мисии
Lacho
21

По време на тестовата серия Decision Advantage Sprint за екипно взаимодействие човек-машина (DASH-3), американските военни се обединиха с партньори от Канада и Обединеното кралство, за да тестват потенциала на изкуствения интелект за подобряване на процеса на вземане на решения и подобряване на оперативната ефективност, пише The National Interest

Като част от теста, Военновъздушните сили противопоставиха военни от САЩ, Канада и Обединеното кралство на инструменти с изкуствен интелект от няколко различни компании. Всеки екип трябваше да реши хипотетични проблеми с управлението на бойни действия, включително планиране на въздушни удари, събиране на разузнавателна информация и наземна поддръжка.

 „Системите с изкуствен интелект демонстрираха способността си да генерират многодоменни COA (планове за действие), като вземат предвид риск, гориво, времеви ограничения, разпределение на силите и геопространствено маршрутизиране за по-малко от минута“, заяви полковник Джон Охлунд от ВВС, директор на Междуфункционалния екип за усъвършенствана система за управление на битки (ABMS CFT) на ВВС, в съобщение за теста. 

Участниците в теста установиха, че генерираните от изкуствен интелект препоръки са с 90% по-бързи от тези на хората. Освен това, най-добрият софтуер с изкуствен интелект предоставя решения с 97% жизнеспособност и тактическа валидност.

 Производителността на инструментите с изкуствен интелект е по-силна в сравнение с тази на хората, участвали в теста. Средно на човешките участници им е било нужно около 19 минути, за да генерират планове за действие. Освен това, само 48% от представените решения са били счетени за жизнеспособни и тактически валидни. А в случай на продължителни бойни операции, при които умората е от значение, човешкото представяне може да бъде още по-бавно и по-малко жизнеспособно и тактически валидно.  

„Това драстично намаляване на времето и подобрение в качеството на решенията подчертава потенциала на изкуствения интелект значително да подобри скоростта и точността на процеса на вземане на решения, като същевременно позволява на хората да вземат окончателните решения на бойното поле“, добави Охлунд. 

Може ли военните да се доверяват на системи с изкуствен интелект?

Основен проблем с инструментите за изкуствен интелект е доверието. Участниците в учението признаха стойността, която изкуственият интелект може да донесе в бойни сценарии чрез подобрено вземане на решения и по-добро планиране.  

„Разбираме, че следващият конфликт не може да бъде спечелен сам, без помощта на машинните ни съотборници и с подкрепата на нашите съюзници“, заяви капитанът Денис Уилямс от Кралските канадски военновъздушни сили, канадският участник в DASH 3. 

Най-важното за участниците в теста е, че моделите с изкуствен интелект не показват никакви „халюцинации“ – често срещано явление при технологиите за изкуствен интелект в различните индустрии. 

Халюцинациите, свързани с изкуствен интелект, възникват, когато инструмент за изкуствен интелект генерира неправилни или неподходящи резултати. Това обикновено се случва, когато са включени големи езикови модели. Инструментите, използвани в DASH 3, са специално проектирани да сведат до минимум това явление.  

Преходът към използване на изкуствен интелект във военните операции не е нов. Повече от десетилетие американските военни използват изкуствен интелект за широк спектър от функции, включително планиране, анализ на разузнавателна информация, насочване, поддръжка на оръжия и платформи и дори кинетични функции. Съвсем наскоро армията създаде кариерен път в областта на изкуствения интелект за офицери.  

Включването на изкуствен интелект във военния процес на вземане на решения няма да бъде лесно, тъй като технологията ще трябва постоянно да се усъвършенства и да печели доверието на командирите, които рискуват живота на своите войски.  

За автора: Ставрос Атламазоглу  

Ставрос Атламазоглу е опитен журналист по въпросите на отбраната, специализиран в специални операции , и ветеран от гръцката армия (национална служба в 575-ти батальон на морската пехота и щаба на армията). Той е бакалавър от университета „Джонс Хопкинс“ и магистър от Училището за напреднали международни изследвания „Джонс Хопкинс“ (SAIS). Неговите трудове са публикувани в Business Insider, Sandboxx и SOFREP.   

trud.bg

Тагове:
Още от ПО СВЕТА

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.