Три куршума за Ивица Дачич! Изпратиха опасно писмо на сръбския министър на вътрешните работи

Изпратиха писмо с три куршума на сръбския министър на вътрешните работи Ивица Дачич. Това предаде БТА, позовавайки се на сръбското издание "Политика".

Пликът, адресиран до министъра, е забелязан по време на редовното сортиране на пощата в сградата на сръбското правителство. Куршумите са открити при проверка за сигурност на пратката на рентгенов апарат.

Установено е, че пратката е доставена на 26 август в сръбската поща в Пожаревац. Установено е и лицето, доставило плика. В ход е по-нататъшна работа за установяване на всички обстоятелства около инцидента.

Министерството на вътрешните работи обяви, че предприема всички законово предписани мерки и действия, за да защити безопасността на гражданите и институциите на Сърбия.

