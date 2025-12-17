Путин: Русия ще постигне военните си цели, ще продължи да разширява буферната зона

Владимир Путин заяви в сряда, че Русия ще постигне целите си в Украйна с дипломатически или военни средства и ще се стреми да разшири „буферната зона за сигурност" там.

„Първо, целите на специалната военна операция несъмнено ще бъдат постигнати. Бихме предпочели да направим това и да се справим с коренните причини за конфликта по дипломатически път", каза Путин, цитиран от "Ройтерс"

„Ако противниковата страна и техните чуждестранни покровители откажат да участват в съществени дискусии, Русия ще постигне освобождението на историческите си земи с военни средства. Задачата за създаване и разширяване на буферна зона за сигурност също ще бъде последователно решена", заяви още той.

От регионите на Украйна, които Русия е обявила за своя територия, в момента тя контролира Крим, около 90% от Донбас и 75% от Херсон и Запорожие.

Освен това Русия държи част от територията в съседните региони Харков, Суми, Днепропетровск и Николаев.

Коментарите на Путин сигнализираха, че Москва ще се стреми към по-нататъшни придобивки на някои от тези фронтове.

Войната е в ключов момент, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява усилено за бързо мирно споразумение, Путин заяви, че Русия напредва по всички фронтове.

Но министърът на отбраната Андрей Белоусов призна, че украинските сили се опитват да си върнат контрола над североизточния град Купянск - усилие, което според него не е успешно. В сряда Украйна заяви, че е превзела 90% от града, който Русия твърди, че е превзела през ноември.

Путин заяви, че на хората в Европа се внушава страх от война с Русия и обвини лидерите си, че разпалват истерия. „Многократно съм заявявал: това е лъжа, глупост, чиста глупост за някаква въображаема руска заплаха за европейските страни. Но това се прави съвсем умишлено", каза той. Руският президент заяви, че Русия не търси война с Европа, но е готова за война, ако това е изборът на Европа.



Източник:"Ройтерс"