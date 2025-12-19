Как Русия обърна спада в износа на отбранителна техника през 2025 г.

На 17 декември руският министър на отбраната Андрей Белоусов потвърди, че усилията за обръщане на спада в износа на руски оръжия по време на войната са били успешни, отбелязвайки:

„Преминахме към нова система за популяризиране на руските оръжия пред нашите съюзници и партньори. Провеждат се демонстрации на бойните възможности на оръжията за чуждестранни делегации, съвместно с програмите за модернизация на чуждестранните армии.“

Въпреки че през 2010-те години Русия остана вторият по големина износител на оръжие в света със значителна разлика, а по време на Студената война често превъзхождаше Съединените щати по общ износ, нейната позиция се е влошила значително поради множество сближаващи се фактори, пише Military Watch Magazine.

Отразявайки по-широките опасения, че позицията на Русия като износител на оръжие е изправена пред спад, изпълнителният директор на държавната корпорация „Ростех“ Олег Евтушенко отбеляза в началото на ноември:

„Трудната ситуация в света и натискът от страна на основните ни чуждестранни конкуренти не могат да променят нашата стратегическа цел, която е да запазим второто място в световната класация на страните износителки на оръжие до 2030 г. и до 2036 г.“

Основно предизвикателство пред позицията на Русия на световните пазари на оръжие е ескалацията на западния политически натиск върху страни по света да не купуват въоръжение от страната. Макар че това е политика от края на 40-те години на миналия век, усилията ескалираха от средата на 2010-те години и особено от 2017 г., когато президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа Закона за противодействие на американските противници чрез санкции, който задължи Вашингтон да наложи икономически санкции на всеки голям клиент за руско въоръжение.

На пазари, които са по-малко чувствителни към западния натиск, руският износ на оръжие се сблъсква с нарастваща китайска конкуренция, като китайските оръжия все повече демонстрират значителни технологични предимства пред руските си аналози, често само на незначително по-високи цени.

Потенциална причина за обръщането на спада в обема на руския износ на оръжие през 2025 г. може да бъде продажбата на висококачествени изтребители Су-35 и Су-57 от пето поколение на множество клиенти. Изтекли правителствени документи показват , че Русия планира да достави 48 изтребителя Су-35 за превъоръжаване на иранските военновъздушни сили, както и 14 ударни изтребителя Су-34 и два изтребителя за превъзходство във въздуха Су-57 от пето поколение на Алжир и шест Су-35 на Етиопия . Това бележи голям пробив и за двата типа изтребители. След прехвърлянето на Су-35 на Алжир в началото на годината, и двата Су-57 бяха доставени през ноември, като се очаква по-голям брой да пристигнат в страната през 2026 г. Въпреки това способността на Русия да поддържа експортния си профил остава под сериозен въпрос, като страната се затруднява да завърши програмите си за оръжия „на чисто“, което означава, че много от предимствата в производителността, които оборудването ѝ имаше при разпадането на СССР, постепенно са загубени.

В момента много неща са въпрос на това дали Русия ще успее да осигури голям договор за доставка на изтребители Су-57 на Индия, който се обсъжда от по-голямата част от годината и би представлявал най-големият отделен източник на приходи от износ за страната, ако се осъществи. Индия и Алжир са най-големите клиенти за цялостни руски оръжейни системи днес, въпреки че подобряването на връзките с Иран може да го направи и основен купувач за замяна на остарелите му наземни и въздушни запаси от времето на войната във Виетнам. Повдигната е и възможността Русия да доставя изтребители на Северна Корея, за да помогне за плащането на десетките милиарди долари въоръжения, които е закупила от страната, като източноазиатската държава разполага с особено голям флот от изтребители, който може да абсорбира много голям брой руски износ.

