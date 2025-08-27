Тръмп призовава Сорос да бъде подведен под отговорност за протестите в САЩ Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини семейство Сорос в подкрепа на протести в САЩ и унищожаване на страната, пише той за това в Truth Social. https://crimes.bg/po-sveta/tramp-prizovava-soros-da-bade-podveden-pod-otgovornost-za-protestite-v-sasht-3/171075 Crimes.bg

„Джордж Сорос и неговият прекрасен син с радикално леви възгледи трябва да бъдат подведени под отговорност <...> за подкрепата си за насилствени протести и много други неща в Съединените американски щати. Няма да позволим на тези луди да продължат да разкъсват Америка, без да ѝ дадат никакъв шанс да „ДИША“ и да бъде СВОБОДНА. Сорос и неговата група психопати нанесоха големи щети на страната ни!“, смята Тръмп. Сорос има няколко сина, като републиканецът най-вероятно има предвид Алекс, който критикува президента.

Държавният глава отбеляза, че за преследване трябва да се използва законът RICO (Закон за организации, под влияние на рекетьори и корумпирани организации).

На 12 август „Ню Йорк Поуст“ съобщи, че средствата на Сорос са сред дарителите на групи, финансирали протести срещу действията на Тръмп за борба с престъпността във Вашингтон. Става въпрос за проекта „Свободен Вашингтон“, който организира митинг с участието на 150 протестиращи пред Белия дом, призоваващи да се предотврати влизането на Националната гвардия в американската столица. Тръмп вече е разположил войски там.

Източник: informiran.net