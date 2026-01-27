Тихото ядрено предупреждение на Китай към Русия: Новата подводница тип 096

Китай е решен да се превърне в водеща световна морска сила. Втората по големина икономика в света е решена да разшири и укрепи ядреното си възпиращо средство.

западните военноморски сили, опериращи в близкия чужбина на Китай. Балистичната ракетна подводница (SSBN) тип 096 (клас „Танг”) е част от тази цялостна военна модернизация и представлява истинска еволюция в морското ядрено възпиращо средство на Китай.

Китайските подводници не се ползват с голямо уважение. Предишните версии на китайските подводници бяха шумни, неефективни и тромави. Всъщност, дори в най-ниската точка на постсъветската ера на Русия, можеше спокойно да се твърди, че подводниците на руския флот бяха по-модерни от всичко, с което разполагаше китайският флот през 90-те години, пише Брандън Вайхарт, старши редактор по национална сигурност в The National Interest.

Но Пекин настоява, че днес нещата са различни.

Новата китайска класа „Тан” е проектирана да даде на Пекин по-надеждна (и оцеляваща) способност за втори ядрен удар в морето. По-ранните китайски SSBN (тип 092 и, по-специално, тип 094) бяха шумни и лесно проследими. Не забравяйте, че ключов елемент в подводната война е скритостта.

За да разберем защо Пекин цени тези нови подводници от клас „Тан”, е важно да разберем промяната, която настъпва в цялостното развитие на китайския флот. През последното десетилетие Пекин премина от така наречената „крайбрежна бастионна възпираща сила” към по-настъпателна позиция; по-устойчива, непрекъсната възпираща сила в морето. Това дава на китайския военноморски флот, поне на хартия, значителен тласък – особено в сравнение с руските им врагове.

Освен американците, руският флот отдавна е изпреварвал Китай в мисията за непрекъснато възпиране в морето. Сега китайците може би са наваксали. И с масовото производство на висококачествени продукти, непрекъснатото възпиране в морето на Пекин вероятно ще надмине силите на руснаците. Всъщност, с течение на времето, непрекъснатото възпиране в морето на Китай може дори да надмине това на американците.

Това означава, че в китайско-руските отношения предстои реална промяна в баланса на силите в морската област (ако все още не се е случила). Както и при американците, обаче, важно е да се разбере, че качеството на руските моряци и опитът на руския флот в провеждането на непрекъснати мисии за възпиране в морето са далеч по-големи от тези на китайския флот.

Marine Insight, онлайн издание за индустрията, оценява, че Китай е изпреварил Русия и е станал вторият по големина оператор на атомни подводници в света. Цифрите показват, че Китай разполага с около 32 активни атомни подводници (включително атакуващи и балистични), докато Русия има между 25 и 28 атомни подводници, а САЩ разполага с около 71 атомни подводници.

Освен новите атомни подводници от клас Tang тип 096, китайците притежават и подводници от клас 093/093A Shang. Те имат и подводници с управляеми ракети тип 093B с вертикални пускови системи.

Освен това, в китайския флот има подводници от клас 094 Jin с новия клас 096 Tang. Отново е важно да се балансират тези развития с реалността, че повечето китайски подводници не са толкова впечатляващи или стелт, колкото руските и американските им колеги.

Според Interesting Engineering, тази промяна засилва нарастващата тенденция в китайския флот, при която се дава приоритет на подводните сили и за целта се използва част от огромния капацитет за корабостроене.

Освен това китайците наваксват американците в областта на подводниците с ядрено оръжие,

тъй като САЩ се борят да преминат от по-старите си SSBN от клас „Охайо“ към по-новите SSBN от клас „Колумбия“.

Тъй като Китай ускорява разработването на своя SSBN тип 096, докато американците се борят да поддържат и разширят собствените си SSBN сили, това ще доведе до сериозен дисбаланс през следващото десетилетие. (Разбира се, това е така само ако китайските подводници с ядрено оръжие са добре конструирани, което не е гарантирано.)

Причината подводниците с ядрено оръжие да са толкова ценни за страна с ядрено оръжие е, че те са най-устойчивата част от ядрената триада. Те допринасят за гарантирана способност за втори удар. По същество, една държава може да отвърне на удара дори след като е била ударена с ядрени оръжия в първия удар.

Ясно е, че пренасочването на фокуса на PLAN от отбрана на крайбрежните бастиони към непрекъснати мисии в морето е част от по-широкото желание на китайските лидери да превърнат PLAN в истински океански флот. Те се стремят да оспорят морския контрол над Индо-Тихия океан, а тип 096 е част от това развитие. Америка и нейните съюзници може скоро да се сблъскат с усложнения в областта на противоподводната война (ASW), тъй като китайските подводници стават по-тихи и по-многобройни в следващите години.

Ключов компонент на новия тип 096 е, че той е по-голям от предшествениците си, технически по-тихи (поне на хартия) и подводницата е по-силно въоръжена от предишните версии на китайските подводници с ядрено оръжие.

Тази подводница има способността да заплашва по-далечни цели от по-безопасни патрулни зони, отколкото която и да е от предшествениците си.

Като цяло, появата на ядрените подводници тип 096, съчетана с капацитета на Китай за масово производство, ясно показва, че американската ядрена възпираща сила, подготовката за противоподводна война и цялостната морска отбранителна стратегия в Индо-Тихоокеанския регион трябва да се променят.

Засега обаче тази нова китайска подводница и нейните възможности всъщност представляват по-голямо предизвикателство за руското морско надмощие, отколкото за американското. През следващото десетилетие или така, тези китайски възможности неизбежно ще заплашват американското ядрено подводно надмощие.

Може би американските и руските военноморски сили трябва да започнат да си сътрудничат, за да противодействат на тази нарастваща китайска подводна заплаха.

