Въпреки морската блокада и заявките от Вашингтон за максимален икономически натиск върху Иран, Ислямската република съумява да изнася и печели от петрол и природен газ, добивайки приходи, с които възстановява част от загубите си във войната и засилва ракетната си програма.

Администрацията на Тръмп не би следвало да очаква съдействие от Русия или Китай, посочи анализаторът от Атлантическия съвет Руслан Трад в интервю за предаването "Събота 150".

"Има сигурни данни, с визуално потвърждение, за руско участие и прехвърляне на технологии, както и за китайско прехвърляне на техника към Иран. Този блок, така да го наречем, разчита на Иран като на основна линия на съпротива срещу т.нар. западна агресия. Т.е. Иран и целият Близък изток се считат за активна фронтова линия, наравно с украинската."

Москва и Пекин не са склонни да приемат инициативите за помирение, посочи Трад:

"Докато на Запад редица политици все още смятат, че Китай, Русия и Иран искат да преговарят, от другата страна на барикадата настроението със сигурност не е подобно. Виждаме това вече ежедневно и на европейска земя с многобройните опити за саботаж, с използването на различни видове оръжия, които навлизат все по-често на европейска територия, в т.ч. дронове и части от ракети, които достигат до българското крайбрежие."

"Имаме фронтови линии, които се активизират тепърва - Червено море, Арабският полуостров, части от Южна Азия - и които са част от по-голямата линия на съпротива и на конфликти, които избухват посредством инструментите, с които разполагат Китай и Русия. В същото време от страна на Запада все още се търси вратичка за преговори, да се договори спиране на огъня и формулировки, които сме чували много пъти през последните години, които обаче не се изпълняват, защото паузите във военните действия се използват за натрупване на нови военни сили и в крайна сметка стигаме до нови ескалации," поясни Трад.

Според анализатора от "Капитал" президентът Доналд Тръмп започва да губи интерес към европейската война и дори към войната в Иран, която сам започна. Инициативите на администрацията са "безпочвени" опити за "странна дипломация", смята Руслан Трад.

"Трябва да добавим и опитите Зеленски да бъде отстранен като президент на Украйна, защото пречи на общите бизнес инициативи, които руснаците и американците договориха още в Анкъридж. В момента в Украйна има политическа криза през исканията на Федоров (бившия министър на отбраната - бел. ред.) и неговата поява на политическата сцена. Не е тайна, че той е близък на Вашингтон, а Вашингтон отдавна призовава за избори в Украйна. И по този начин, въпреки че тези избори не могат да бъдат проведени и това е ясно за всички, се цели подкопаване на администрацията в Киев и по този начин да се даде зелена светлина на споменатите общи инициативи. Част от тези инициативи са свързани с разработката на всички залежи, които са в Източна Украйна под руска окупация."