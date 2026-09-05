Рябков: Ситуацията в Украйна се мени, и то не в полза на Киев https://crimes.bg/po-sveta/ryabkov-situaciyata-v-ukrayna-se-meni-i-to-ne-v-polza-na-kiev/200497 Crimes.bg

Правителството на САЩ трябва да вземе предвид реалностите на място при уреждане на руско-украинския конфликт, където ситуацията се променя не в полза на Киев, заяви, цитиран от Ройтерс, заместник-външният министър на Русия Сергей Рябков.

“Ключовият въпрос е доколко американската администрация е готова да се отдаде в търсенето на реално решение на настоящата криза, като вземе предвид и реалностите на място. Не само първопричините, за които говорим постоянно, но и за ситуацията, която се мени постоянно, при това не в полза на Киев ", заяви той, цитиран от руска медия, отговаряйки на молба да коментира възможното скорошно пътуване до Москва и Киев на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и на зетя на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър.

“Работата е там, че ситуацията във вида си, както се разви в хода на срещата в Анкъридж и след нея, остави много въпроси, доколко американската страна в подхода си е готова да се придържа към здрави рамки и да не се поддава на конюнктурата, включително на обработката от страна на противниците на решението на конфликта. И досега тези въпроси остават отворени”, допълни той.

Вчера американският президент Тръмп заяви, че пратениците заминават в чужбина, за да се опитат да постигнат мирно споразумение между Русия и Украйна.

trud.bg