Руското министерство на отбраната предупреди, че европейските планове за увеличаване на производството на дронове с цел подпомагане на Въоръжените сили на Украйна вкарват тези страни във война с Русия.
Министерството на отбраната посочва, че правителствата на някои страни от ЕС са решили да увеличат производството и доставките на безпилотни летателни апарати за Украйна, ход, който Москва счита, че води до ескалация на конфликта.
Ведомството публикува списък с индустрии и предприятия в няколко държави, които - както посочва - произвеждат безпилотни летателни апарати или компоненти за дронове, като посочва техните адреси. Списъкът включва, наред с другото, заводи във Великобритания, Германия, Испания, Италия, Полша и Израел.
Европейските граждани " не само трябва да разберат ясно истинските причини за заплахите за тяхната сигурност, но и да знаят адресите и местоположенията на украински предприятия и консорциуми, които произвеждат БпЛА и (свързани с тях) компоненти за Украйна на територията на техните страни" , съобщава руското министерство на отбраната.