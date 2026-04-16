Руското МО: Плановете на ЕС за увеличаване на производството на дронове за Украйна въвлича страните от блока във войната

Lacho
14
Руското министерство на отбраната предупреди, че европейските планове за увеличаване на производството на дронове с цел подпомагане на Въоръжените сили на Украйна вкарват тези страни във война с Русия.

Министерството на отбраната посочва, че правителствата на някои страни от ЕС са решили да увеличат производството и доставките на безпилотни летателни апарати за Украйна, ход, който Москва счита, че води до ескалация на конфликта.

Ведомството публикува списък с индустрии и предприятия в няколко държави, които - както посочва - произвеждат безпилотни летателни апарати или компоненти за дронове, като посочва техните адреси. Списъкът включва, наред с другото, заводи във Великобритания, Германия, Испания, Италия, Полша и Израел.

Европейските граждани " не само трябва да разберат ясно истинските причини за заплахите за тяхната сигурност, но и да знаят адресите и местоположенията на украински предприятия и консорциуми, които произвеждат БпЛА и (свързани с тях) компоненти за Украйна на територията на техните страни" , съобщава руското министерство на отбраната.

Още от ПО СВЕТА

