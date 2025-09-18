Руският водещ Соловьов случайно разкри къде се намира тайна база за бойни действия с дронове „Рубикон“ https://crimes.bg/po-sveta/ruskiyat-vodesht-solovyov-sluchayno-razkri-kade-se-namira-tayna-baza-za-boyni-deystviya-s-dronove-rubikon/172873 Crimes.bg

Елитният руски център за операции с дронове „Рубикон“ се намира в изложбения център „Патриот“ близо до Москва. Това стана ясно, след като подробности в предавания на държавни медии неволно разкриха местоположението му.

Според RFE/RL откритието е станало чрез анализ на видео репортажи с отворен код, излъчени от руския държавен телевизионен водещ Владимир Соловьов.

RFE/RL съобщава, че „Рубикон“, официално наречен Център за напреднали безпилотни технологии, е бил представен в руските медии като секретна военна структура.

През февруари 2025 г. обаче телевизионният сегмент на Соловьов за звеното случайно включва неразмазани детайли на съоръжението, като табели и интериорно оборудване. Тези елементи съвпадат с тези на парковия комплекс „Патриот“, което позволява на разследващите да потвърдят местоположението му.

„Рубикон“ не е просто подразделение, а структура от по-високо ниво, отговорна за централизирани доставки, разработка и обучение на оператори“, каза бившият офицер от американската морска пехота и изследовател в Института за изследвания на външната политика Роб Лий пред RFE/RL.

Украински експерти, цитирани от изданието, също отбелязаха, че Русия третира центъра като приоритетен проект, със значителни предимства при финансирането и набирането на персонал.

Според разследването на RFE/RL, центърът се командва от гвардейския полковник Сергей Будников, руски офицер от кариерата с предишна служба в артилерийски и морска пехота.

Присъствието на Будников е потвърдено от видеозаписи, заедно със заместник-министъра на отбраната на Русия Алексей Криворучко и служителя Евгений Шмирин, началник на отдела за модерни междуведомствени проекти на Министерството на отбраната.

Връзката с парка „Патриот“ е установена чрез три отделни видеоклипа:

клип от октомври 2024 г. от Министерството на отбраната на Русия,

програмата на Соловьов от февруари 2025 г. и

филмът на Рубикон за годишнината му от август 2025 г.

OSINT анализаторите откриват последователни архитектурни маркери в кадрите, включително технически подови панели и вътрешни табели. Списъците с публични събития за комплекса „Патриот“ също показват непрекъснати „практически тренировъчни сесии“, приписвани на отдела на Шмирин, започващи през септември 2024 г., което съответства на докладваните дейности на "Рубикон".

"Рубикон" се е превърнал в едно от най-ефективните руски подразделения за борба с дронове. Според RFE/RL, до началото на 2025 г. той е разполагал със седем отряда със 130-150 души персонал.

Групата използва широка гама от системи, от дронове FPV и временно десантни боеприпаси до военноморски дронове. Тя е действала и като фронтова сила за противовъздушна отбрана, като все по-често е насочвана към украински дронове, а не към бронирани машини.

Украински командири, цитирани от RFE/RL, включително полковник Кирило Верес от полка за дронове К-2, признаха оперативната ефективност на "Рубикон". Някои призоваха за създаването на специализирани подразделения „анти-Рубикон“, които систематично да противодействат на руската формация.

По-рано OSINT анализатори съобщиха, че Русия изстрелва дронове Шахед от центрове в Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск, като Орел е домакин на до 3000 бойни глави. Ударите по Ейск и Октябрски нарушиха операциите, но неутрализирането на Орел щеше да изисква десетки ракети с голям обсег.

