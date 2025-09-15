Русия няма да позволи сключването на фалшиви споразумения за уреждане на конфликта в Украйна, които биха могли да бъдат дезавуирани от някого. Това заяви в интервю за ТАСС посланикът по специални положения на руското външно министерство по въпросите на престъпленията на киевските власти Родион Мирошник.

Според Мирошник, потенциалните споразумения за уреждане трябва да бъдат изготвени по такъв начин, че "никой, при никакви обстоятелства, независимо от отношението и "желанията", да не може да ги признае за нищожни".

"Следователно, подписването на споразумение с нелегитимно правителство е, извинете, по-скъпо за вас самите", каза той.

"Така че Русия не може да си го позволи и мисля, че всички останали също не могат да си го позволят, освен тези, които биха искали фалшиви споразумения. Ако някой иска споразуменията да бъдат формализирани по надлежен законов начин, тогава съответно трябва да има легитимен представител в Украйна, който може да подпише тези споразумения. И това определено не е Володимир Зеленски. Защото Зеленски е нелегитимен президент вече от година", каза той.

Мирошник обясни, че украинската конституция не предвижда разширяване на правомощията на Зеленски, което означава, че възстановяването на неговата легитимност е възможно само чрез избори.

"И има цяла поредица от действия, които на теория трябва да бъдат извършени, така че украинското правителство по принцип вече да получи някакви признаци на легитимност, да получи нов вот на доверие от украинския народ", добави той.

Според дипломата, сключването на споразумения, които са формализирани по надлежния правен начин, е важно за Русия, за международната общност и за самата Украйна.

"Защото кой знае каква сила може да дойде на власт в Украйна чрез преврат, чрез някакви електорални трансформации и всеки друг може да каже: "Знаете ли, това е подписано от човек, който няма право да го прави, така че ние няма да признаем нито едно от тези споразумения", продължи Мирошник.

"Задава се въпросът: "Защо ни е нужно това?" Следователно, ако се поеме по този път, ако се намери път на политическо и дипломатическо уреждане, то той със сигурност ще включва някаква пътна карта, която със сигурност ще съдържа правила за подготовката, легализирането и правилното изпълнение на подобни споразумения, които трябва да бъдат признати от всички ключови играчи, които са заинтересовани, които най-малкото обръщат голямо внимание на ситуацията на територията на Украйна", подчерта дипломатът.

