Разследване заради ремонт на Централната банка на САЩ

Прокуратурата на Съединените щати започна наказателно разследване срещу президента на Управлението за федералния резерв Джером Пауъл, заради ремонт на централата на Централната банка на стойност около два и половина милиарда долара. Пауъл нарече разследването „безпрецедентно".

Според него причината е, че е предизвикал гнева на Доналд Тръмп с отказа си да понижи лихвените проценти, въпреки многократния натиск от страна на президента.

Федералният резерв предприема първия ремонт на двете централни сгради, откакто те са построени през 30-те години на миналия век. Предвижда се премахване на азбест и олово от постройките.

Според Тръмп ремонтът ще е много по-скъп от предварително обявената сума. Заради разследването, златото и среброто поскъпнаха до нови високи стойности.