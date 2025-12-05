El Pais: Европа започва да приема, че Украйна ще трябва да жертва територия, ако иска да сложи край на войната

В Европа нараства чувството на безсилие по отношение на ролята, която може да играе в мирния процес в Украйна. Преговорите между Русия и САЩ, въпреки че са в задънена улица, не дават повод за оптимизъм. Особено тревожни са гаранциите за сигурност и нарастващото убеждение, че страната е обект на мащабна инвазия, пише El País, като се позовава на източници.



В Европа постепенно се затвърждава разбирането, че Украйна вероятно ще трябва да направи териториални отстъпки, за да приключи конфликта. За това пише испанският вестник, позовавайки се на източници.



Изданието отбелязва, че в европейските столици нараства чувството на безсилие по отношение на възможната роля на ЕС в бъдещите преговори. Най-големи опасения предизвикват гаранциите за сигурност и засилващото се убеждение, че Киев може да се сблъска с необходимостта от сериозни отстъпки. Формално нито Брюксел, нито ключовите съюзници на Украйна говорят публично за това, но според медията такава позиция постепенно се разпространява в експертни и дипломатически кръгове.



Според информацията на вестника, съответните настроения са се проявили на неотдавнашна среща в Брюксел. Вестикът пише, че някои европейски участници са дали да се разбере косвено: без съществени отстъпки от страна на Киев мирното споразумение ще бъде трудно постижимо. При това такава перспектива предизвиква остра несъгласие от страна на Полша и Прибалтика.



"Въпреки това реалността е такава, че сред "коалицията на желаещите“, подкрепяща Украйна, все повече се разпространява впечатлението, че властите в Киев ще трябва да направят големи отстъпки, за да приключат конфликта“, посочва изданието. Ключовият въпрос, според оценката на авторите, остава обемът на гаранциите за сигурност, които САЩ са готови да предложат в рамките на евентуално споразумение.

