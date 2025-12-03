Румънски военни унищожиха украински морски дрон

Румънски военни са неутрализирали морски дрон, който е застрашавал корабоплаването в Черно море. Това съобщиха от министерството на отбраната на северната ни съседка.

В социалните мрежи ведомството публикува видеоклип от операцията. От съобщението става ясно, че безпилотният апарат тип "Sea Baby" е бил неуправляем.

"Войниците от 39-ти водолазен център се придвижиха до морската зона, разположена на приблизително 36 морски мили източно от Констанца, с кораба за морско наблюдение MAI 1107 на бреговата охрана. След анализ на дрейфуващия обект, войниците установиха, че това е безпилотен надводен апарат (морски дрон ) тип "Sea Baby". Екипът получи одобрение за неутрализиране на обекта, в съответствие с действащите оперативни процедури, и около 13:00 часа морският дрон беше унищожен чрез контролирана детонация', се посочва в информацията.

