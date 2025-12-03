ПО СВЕТА

Външните министри на НАТО обсъждат американския мирен план за Украйна

Външните министри на НАТО обсъждат американския мирен план за Украйна
Георг Георгиев представлява България на срещата

Днес предстои среща на външните министри на НАТО, на която ще бъде обсъден американският план за мир в Украйна.

Вашингтон ще бъде представен от заместник-министър. На срещата в Брюксел ще коментират какво трябва да има в такъв мирен план с украинския външен министър Андрий СибИха. Фокус на срещата ще бъде сигурността на Алианса, както и ангажиментът на страните-членки да инвестират 5% от брутния си вътрешен продукт в отбрана.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че сигурността на страните от Пакта е дълбоко свързана с тази на Украйна.

България ще бъде представена от министъра на външните работи Георг Георгиев.

