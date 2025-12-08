Урсула, Калас и Коща предупредиха САЩ: Не се бъркайте в нашите дела!

Реакцията на Коща е по повод предупреждението на САЩ за залеза на европейската цивилизация. ЕС пък осъди критиките на Илон Мъск, като ги определи като „напълно безумни изявления“

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща предупреди Съединените щати да не се намесват в европейските дела и заяви, че само европейските граждани могат да решават кои партии трябва да ги управляват, предаде Асошиейтед прес.

Коментарите на Коща бяха в отговор на новата стратегия за национална сигурност на администрацията на Тръмп, която беше публикувана в петък и представя европейските съюзници като слаби, като същевременно предлага негласна подкрепа за крайнодесните политически партии, отбеляза АП.

Добре е, че стратегията представя европейските страни като съюзник, но „съюзниците не заплашват да се намесват във вътрешнополитическите избори на своите съюзници“, заяви Коща.

„Това, което не можем да приемем, е заплахата от намеса в европейския политически живот. Съединените щати не могат да заменят европейските граждани при избора кои са добрите и лошите партии“, каза той в Париж в института „Жак Делор“.

Стратегията беше критична към европейската политика за свобода на словото и миграцията. Съюзниците на САЩ в Европа са изправени пред перспективата за цивилизационно заличаване, се казва в документа, което повдига съмнения относно дългосрочната им надеждност като американски партньори.

Критиките идват в момент, когато САЩ се стремят да сложат край на почти 4-годишната война на Русия срещу Украйна, цел, която според стратегията за национална сигурност е от жизненоважен интерес за Америка.

Висши служители на ЕС и служители на разузнаването предупредиха, че Русия може да бъде в позиция да предприеме атака другаде в Европа след три до пет години, ако победи Украйна.

В същото време продължава спорът между Еврокомисията и Илон Мъск.

Европейската комисия, председателствана от Урсула фон дер Лайен осъди днес „напълно безумните изявления“ на Илон Мъск, след като собственикът на компанията майка на социалната мрежа „Екс“ – Екс Ей Ай заяви, че Европейският съюз трябва да бъде „разформирован“ в резултат от наложената глоба от 120 млн. евро на социалната мрежа.

„Това е част от свободата на изразяване, която ние ценим в ЕС, и която позволява изразавянето на най-безумни мнения“, заяви говорителката на Европейската комисия Паула Пиньо.

Реакцията на Мъск: X е закрила рекламния акаунт на Европейската комисия (ЕК), след като получи от Комисията глоба от 120 милиона евро за нарушение на цифровите правила на ЕС. Това заяви ръководителят на продуктовата стратегия на социалната мрежа, Никита Бийр.

„Влязохте в неактивния си рекламен акаунт, за да използвате експлойт в нашия Ad Composer, с който да публикувате линк, заблуждаващ потребителите да мислят, че става дума за видео, и така изкуствено да увеличите неговия обхват“, пише Бийр в отговор на публикацията, с която Европейската комисия обяви глобата срещу X. „Както вероятно знаете, X смята, че всички трябва да имат равен достъп до глас на нашата платформа. Вие обаче явно считате, че правилата не трябва да се прилагат към вашия акаунт. Вашият рекламен акаунт е закрит“, добавя той.

